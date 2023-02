Las relaciones a distancia siempre son objeto de discusión y análisis por las implicaciones que hay detrás de ello, pues la falta de afecto físico siempre es uno de los factores que priman a la hora de dar por terminado el vínculo. Sin embargo, gracias a la tecnología este tipo de aspectos se han hecho más fáciles de llevar.



Pues bien, ahora hay una empresa china que le está apostando al mercado de las relaciones a distancia con un dispositivo que es capaz de enviar besos por Internet, ¿Cómo? A través de un aparato con labios de silicona el cual se conecta a un teléfono celular : ‘Remote kiss’.

El beso funciona a través de un dispositivo conectado a su celular. Foto: Taobao

Según el diario asiáticos ‘Global Times’, este artículo fue patentado por el Instituto Vocacional de Mecatrónica de Chanzu para quienes están sufriendo la lejanía de su pareja, pero quieren sentirse cerca de ella de alguna manera.



Este absorbe la sensación de los labios del usuario, los cuales se replican fielmente en el dispositivo del receptor.



“En mi universidad, tenía una relación a distancia con mi novia, por lo que solo teníamos contacto por teléfono. Ahí es donde se originó la inspiración de este dispositivo”, dijo Jiang Zhongli, el principal inventor del diseño al medio citado.



SI bien este facilita mantener la llama del amor a personas separadas, también permite encontrar pareja a través de la función “cuadrado de besos" de la aplicación. Si dos extraños coinciden con éxito y se gustan, pueden pedir un intercambio de besos.



Para mandar un beso cada uno de los internautas debe conectarse a través de una video llamada para simular la cercanía y unir sus sus labios por medio de los sensores dispuestos en el aparato.



Millones de internautas han compartido sus impresiones de esta 'tecnología del amor’, dejando sus comentarios en la sección de reseñas en la ‘app’ Taobao, la cual vende el dispositivo a un valor de 41 dólares (224 mil pesos).





“Mi pareja no creía que los besos (a distancia) se pudieran lograr al principio, por lo que se quedó boquiabierta cuando lo usó… Esta es la mejor sorpresa que le he dado durante nuestra relación a distancia”, comentó un usuario.



