'Reloj del fin del mundo' indica cuándo se acabaría la humanidad

‘El reloj del apocalipsis’ fue creado en 1947 por los expertos del Boletín de los Científicos Atómicos.



En vez de medir el paso del tiempo, es una herramienta simbólica y metafórica que muestra qué tan cerca está la Tierra de ser destruida. Su hora final (que representa el momento en el que llega el apocalipsis) es la medianoche.



Cada año los científicos que lo manejan le recuerdan a la población mundial a cuánto tiempo se encuentran de provocar su propia destrucción, ubicando, dependiendo de esto, las manecillas del reloj.

A comienzos de 2020 los expertos alertaban que estábamos cada vez más cerca del fin del mundo, sin embargo, a comienzos de este año, tras varios meses en pandemia, el panorama es aún peor.



Actualmente este reloj que anuncia el ‘fin del mundo’ se encuentra a 100 segundos de la medianoche y “nunca había estado tan cerca de su fin, incluso en el apogeo de la Guerra Fría”, cuando fue ubicado a 7 minutos de la hora final.

El reloj nunca había estado tan cerca de la medianoche. Foto: AFP

Después de ubicar las manecillas a tan solo poco más de minuto y medio de las 12- igual que a comienzos de 2020- , los expertos y los patrocinadores del proyecto (entre los que se encuentran 13 premios Nobel) explicaron las razones de su catastrófica postura.



Aunque aseguran que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus “no destruirá a la civilización”, sí creen que dejó en evidencia la incapacidad de los gobiernos para enfrentar las verdaderas dos amenazas que podrían acabar con la humanidad: el cambio climático y las armas nucleares.



“La pandemia reveló cuán poco preparados y poco dispuestos están los países y el sistema internacional para manejar adecuadamente las emergencias globales. En esta época de auténtica crisis, los gobiernos renunciaron con demasiada frecuencia a su responsabilidad, ignoraron los consejos científicos, no cooperaron ni se comunicaron de manera eficaz y, en consecuencia, no protegieron a sus ciudadanos”, indicaron en un comunicado.



Por su parte, Rachel Bronson, presidenta del Boletín, dijo en un anuncio que dieron a finales de enero de este año que “los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente ponen fin a la civilización como las armas nucleares y el cambio climático”.

En 2018 el reloj fue ubicado a dos minutos de la medianoche. Foto: AFP

De acuerdo con los científicos, durante todo el año 2020 las posibilidades de que el mundo caiga en una guerra mundial atómica aumentaron, teniendo en cuenta, por ejemplo, el asalto a principios del mes de enero al Capitolio de los Estados Unidos propiciado por Donald Trump.



De igual manera, como lo han hecho desde el año 2007, el calentamiento global sigue siendo una de las principales amenazas para la humanidad.



“Mientras el clima de la Tierra continúe cambiando, corremos el riesgo de sufrir las posibles consecuencias. En particular, las sequías prolongadas, los cambios en las estaciones de cultivo, el aumento del nivel del mar y la extinción de la pesca”, indican.



Finalmente, siempre han sido enfáticos en que no predicen el futuro sino que el ‘reloj del fin del mundo’ es una metáfora con la que señalan un diagnóstico que han hecho de la Tierra, basado en datos.



“Consideramos tantos síntomas, medidas y circunstancias como podamos. Luego llegamos a un juicio que resume lo que podría suceder si los líderes y los ciudadanos no toman medidas”, explican.



