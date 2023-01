“A 100 segundos del apocalipsis”, eso es lo que marca el famoso reloj del fin del mundo, un invento de científicos de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, desde 1947.



Este surgió en un intento de avisar de los peligros de las armas nucleares, en una época en la que las guerras eran constantes. “Sin embargo, a la amenaza atómica se han sumado con los años otros males igualmente graves, como el cambio climático, los nuevos virus o la ciencia y la tecnología mal empleadas, que están causando daños irreparables a la Humanidad y han obligado a adelantar las manecillas”, explica el portal ‘Huffington Post’.

Narra la historia que ‘la mejor época recogida por este reloj’ fue entre los años 1987 y 1991, pues marcó 14 minutos. Esto coincide con el fin de la URSS.



Sin embargo, luego vinieron años difíciles y fue disminuyendo el rango de respiro. Aunque vale decir que durante la pandemia por el virus del covid-19 no hubo mayor alteración, pese a que fueron tiempos realmente cruciales tanto para la humanidad como para los Gobiernos. La razón por la que no disminuyó el tiempo para el apocalipsis es que los expertos consideraron como un avance significativo el desarrollo de la vacuna y el manejo de la crisis a nivel mundial.



Pero ese no parece ser el panorama de 2023. Según se lee en algunos diarios internacionales, al entorno científico le preocupa la situación entre Rusia y Ucrania, pues como tal la invasión rusa empezó el 24 de febrero de 2022 y ad portas de cumplirse un año no parece haber salida cercana.



Este sería el principal factor para que el reloj anuncie que le queda menos tiempo a la humanidad, lo que podría darse en estar tercera semana de enero.

Vale recordar que la principal crítica que existe alrededor de este invento es que da una visión apocalíptica, según muchas personas. No obstante, sus creadores insisten en que el objetivo es resaltar qué acciones se han hecho para revertir el mal en la humanidad.

