La nueva soltería de Paris Hilton

La fama de rebelde de Paris Hilton parecía haberse suavizado tras su compromiso con el actor estadounidense de origen ucraniano Chris Zylka hace dos años, pero la heredera del imperio hotelero ha vuelto a dejar claro que no es fácil llevarla al altar.



Paris Hilton, de 37 años, rompió hace poco su compromiso con Zylka, de 33, después de un año de continuas noticias sobre la boda de ambos. Algunas bastante estrambóticas, como que la pareja se había propuesto opacar el enlace del príncipe Harry con Megan Markle.

“Terminaron y cancelaron su compromiso a primeros de noviembre. Su relación comenzó a ir mal tras dos años juntos”, comentaba un amigo de la pareja al citado portal.



“Ella se centrará en su marca como ‘disc jockey’ y en promocionar sus productos de fragancias, mientras que Chris volverá a la actuación y al arte”, expresaba la misma fuente.



Un frío final para un romance que Hilton describía así en enero, al comprometerse con Zylka en Aspen, Colorado: “Nunca me había sentido tan feliz, segura y amada. Él es perfecto para mí en todos los sentidos y me demostró que los cuentos de hadas sí existen”.



La ruptura de la pareja ha dejado algunas cosas pendientes, como el anillo de pedida de mano que le regaló el actor a su entonces prometida, una joya valorada en cerca de dos millones de dólares que, según el medio TMZ, Zylka pretende recuperar amparándose en la ley de Baja California, que determina que el novio tiene derecho a recuperar el presente siempre que la novia fuera la causante de la ruptura.



Y es que eso es lo que ha ocurrido en este caso, según TMZ, que responsabiliza a la millonaria del fracaso de la relación.



El anillo en disputa –y que la millonaria no ha dado señas de querer devolver– ya había sido noticia en la prensa rosa, luego de que Hilton lo perdiera durante una fiesta en una discoteca de Miami mientras bailaba y obligara a que todos pararan de celebrar para buscarlo. Se dice que se revisaron hasta los tragos de los asistentes para encontrarlo.

No es la primera vez que la Hilton deja a un prometido a las puertas del altar. De hecho, ella llevaba varios meses retrasando la boda –la última fecha fue el 11 de noviembre– con la excusa de que ella estaba muy ocupada con sus muchos proyectos profesionales. Aunque entre su círculo de allegados y la prensa especializada era claro que el matrimonio no iba a celebrarse jamás.



Hilton se refirió a su separación diciendo que no le guardaba ningún resentimiento a su ex y manifestando que esperaba que los dos pudieran seguir siendo amigos. Luego, en Instagram publicó una foto de ella vestida como Marilyn Monroe y agregando su cita favorita de la estrella: “Creo que todo sucede por una razón. La gente cambia para que puedas aprender a dejar ir. Las cosas se ponen feas para que las aprecies cuando están bien. Cuando a uno le mienten solo le queda confiar en sí mismo. Y a veces las cosas buenas terminan para que puedan venir otras”. La estrella estadounidense, que ha tenido numerosas relaciones, anunció en 2008 con bombos y platillos su inminente boda con Benji Madden, integrante de la banda Good Charlotte. “Somos la pareja perfecta”, llegó a decir la rica heredera que, incluso, dio detalles de cómo imaginaba que sería su vestido de novia: “un bonito vestido blanco, probablemente de Dolce & Gabbana”.



Meses después, Paris y Benji rompían su compromiso porque “son muy distintos y querían cosas diferentes en la vida”, dijo una fuente cercana a la pareja a un medio estadounidense.



Un año después, el prometido era el jugador de béisbol y actor estadounidense Doug Reinhart, aunque la relación no llegó a mayores. Tras la ruptura con Reinhart, Paris Hilton fue relacionada con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien celebró su fichaje por el Real Madrid, en julio de 2009, en compañía de la célebre estadounidense en un club nocturno de Hollywood.



Según la prensa estadounidense, el futbolista se gastó más de 19.000 dólares en bebidas, mientras que Paris confirmaba al diario ‘The Sun’ que eran pareja. “Es un atleta de verdad, y la química entre nosotros es eléctrica”. Pero poco más se conoció de la relación entre ambos.



En el pasado amoroso de Paris Hilton figuran músicos, actores, empresarios, modelos e incluso uno de los creadores de la red social MySpace, Chris DeWolfe, o el mago Criss Angel. También Paris Latsis, heredero de una fortuna familiar de armadores griegos.



Uno de los romances más reconocidos fue con Nick Carter, componente del grupo Backstreet Boys. El también cantante, el británico James Blunt, también cayó en sus manos, así como el rockero canadiense Deryck Whibley.



Actores como Josh Henderson, famoso por su participación en las series ‘Dallas’ y ‘Mujeres desesperadas’, y Jamie Kennedy saben lo que es vivir en pareja con Paris Hilton.



El modelo español River Viiperi está entre las conquistas de la rica heredera estadounidense, protagonista de una vida de capricho, y salpicada de numerosos romances. Antes de comprometerse formalmente con Chris Zylka, Paris Hilton estuvo a punto de pisar el altar con Paris Latsis (2005) y tres años antes también se había comprometido con Jason Shaw. Pero hoy vuelve de nuevo al ruedo, en busca del amor.



ANTONIO TORRES

EFE Reportajes

Madrid