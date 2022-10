Las dinámicas de la virtualidad han cambiado las formas de relacionarse entre los seres humanos. La inmediatez que permiten las redes sociales han provocado que la conducta individual se adapte a las nuevas tecnologías y surjan nuevos patrones de comportamiento guiados por las notificaciones, los likes y la visibilidad ante la comunidad digital.



Es más, este tipo de conductas han adoptado nombres, casi siempre extranjerismos, para referirse a cierto tipo de manifestaciones interpersonales en línea.



De acuerdo con el 'I Estudio sobre tecnología y emociones' del fabricante de 'smartphones' Wiko, casi la mitad de la población española encuestada (48,58%) admite haber sido 'stalkeado' en redes por parte de otra persona, mientras que uno de cada cuatro reconoce haber padecido 'birdboxing' (25,37%), 'orbiting' (25,07%) y Ghosting, de alguna persona



Estos términos, aunque son utilizados frecuentemente por los más jóvenes cuando utilizan las herramientas tecnológicas, pueden no resultar familiares para muchos usuarios, aunque alguna vez las hayan realizado, recibido o incluso sufrido, esta clase de situaciones



Ante la larga lista de terminología que ha surgido en el mundo virtualizado, se encuentra un concepto que ha estado siendo utilizado desde la llegada de la mensajería instantánea, pero que no ha sido visibilizada porque es un tipo de rechazo digital que es muy difícil de identificar: el Curving.



Tinder es una de las aplicaciones de citas más famosas del mundo. Foto: iStock

¿De qué se trata?

Según los expertos consultados por el diario ‘El Español’, es una forma sutil de hacerle saber a su pretendiente que no está interesado en iniciar una relación amorosa o simplemente pactar una cita, sin llegar a tratar el tema de manera directa.



Una conducta con la que conviven millones de personas y que es muy difícil de asociar con el rechazo, pues el desinterés es tan encubierto que parece que efectivamente la persona se está tomando el tiempo de conocerle y congeniar con usted. Es un tipo de ‘ghosting’ (dejar de comunicarse repentinamente), pero llevándolo de manera paulatina y haciéndose de rogar ante una invitación.



Personas que son víctimas de curvign siempre inician las conversaciones con sus pretendientes. Foto: iStock

Según manifiesta el medio citado, aquellos que realizan el curving son personas con miedo a la confrontación, no son claros y son tímidos a la hora de decir lo que quieren de forma sensata.



Ejemplos de esta conducta son una mayor demora a la hora de responder mensajes, descenso progresivo de la extensión de las respuestas o excusas constantes para no verse en persona.

Con información de La Nación, Argentina. (GDA)