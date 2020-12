Cambió apuesta de su novio y le hizo perder $5 mil millones de pesos

Una pareja de treintañeros británicos estuvo cerca de ganarse 5 mil millones de pesos (más de un millón de libras esterlinas), pero perdieron la oportunidad de su vida cuando uno de ellos cambió los números en el último momento.

Chantelle Avossa, enfermera de 29 años, tomó la decisión de cambiar los dígitos con los que participarían en EuroMillions sin decírselo a su pareja, Jacob Simon (de 32), pues los escogidos inicialmente “no habían traído suerte en todo el año”.



(También le puede interesar: Condenan a colombiano en EE. UU. por estafar a ancianos con loterías).



EuroMillions es una lotería organizada por diversos países de Europa como Francia, España, Portugal, Bélgica, Suiza y, por supuesto, Reino Unido.



Se juega los martes y viernes.

‘Me vas a matar’

Perdieron 5 mil millones de pesos por cambiar los números a último minuto. Foto: iStock

La pareja, que tiene un hijo de tres años, ha tenido discusiones a causa del desafortunado hecho, según dijo Simon al diario inglés ‘The Sun’.

Me siento mal. Cuanto más lo pienso, menos puedo creerlo FACEBOOK

TWITTER

El joven narró que no estaba viendo el sorteo cuando anunciaron a los ganadores. Chantelle lo llamó y le comentó que sus números habían sido escogidos, pero ella los había cambiado.



(Puede leer: ¿Cuánta plata ganan los colombianos por baloto, loterías y chance?).



“Pensé que estaba bromeando. No caí en cuenta de la magnitud de lo que había hecho hasta más tarde”, señaló.

'Me vas a matar. Nuestros números han subido pero los cambié’, me dijo FACEBOOK

TWITTER

¿Cuánto hubiesen ganado?

"Me vas a matar. Nuestros números han subido pero los cambié", dijo la mujer a su pareja. Foto: iStock

Un año antes del sorteo, ellos escogieron los números con los cuales jugarían (14, 20, 27, 34, 38 y como estrellas de la suerte 2 y 11). La pareja llevaba todo el año apostándole a las mismas cifras. Como la misma enfermera aseguró, estos no daban resultado.



Hasta ahora. Justo en la ocasión cuando no ‘se la jugaron’ con esos números.

(Además: ¿Qué se sabe realmente del sorteo del avión presidencial mexicano?).



Si Chantelle hubiese dejado los números como estaban (solo dos cifras cayeron distintas), habrían ganado más de un millón de libras esterlinas. Habrían compartido siete millones y medio con seis ganadores que se encontraban en toda Europa.



La pareja ganó apenas 43.000 pesos (poco más de 9 libras esterlinas).

La suerte no estuvo de su lado

"No estás perdiendo nada si nunca lo has tenido en primer lugar", expresó Simon. Foto: Jhon Jairo Bonilla

Simon aseguró que, por lo menos, no fue una suma exorbitante de dinero: “Estoy feliz de que no fuesen varios millones de libras. Eso hubiese sido absolutamente irritante”.



Para él, este capítulo fue simplemente un sueño en el que pudo haber sido millonario. Pero la suerte, o las circunstancias, o incluso la imprudencia; en fin: ‘algo’ no estuvo de su lado.

No estás perdiendo nada si nunca lo has tenido en primer lugar FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: El mayor premio y otros datos curiosos en los 2.000 sorteos de Baloto).

Tendencias EL TIEMPO