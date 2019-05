Los trágicos dramas personales de las exreinas y modelos colombianas

Alfredo Estrella / AFP

Juliana Sossa, reconocida modelo colombiana, fue capturada junto al narcotraficante JJ por, supuestamente, pertenecer a la red criminal de su pareja. Además, JJ fue señalado como el principal responsable del disparo al futbolista paraguayo Salvador Cabañas, quien, tras el impacto, no pudo volver a una cancha de fútbol. Sossa quedó libre después de un tiempo al no encontrar pruebas que la vincularan con los negocios ilegales. Ella le aseguró al programa ‘La Red’, de Caracol, que no sabía de los ‘torcidos’ de su pareja y que lo conoció con otro nombre.