Corría la mañana del 9 de julio de 1982 cuando Michael Fagan, un decorador que tenía 31 años en ese momento, escaló las rejas de aproximadamente tres metros que rodean el palacio de Buckingham, en Londrés, morada del monarca de Reino Unido.



Su motivación: era supramamente devoto a la Corona y los problemas inundaban su existir. Estaba desempleado y debía mantener a cuatro hijos, por lo que cayó en la bebida; y su solución fue comentarle estos líos a la reina Isabel II.

Aunque las alarmas del la casa real se encendieron en varias ocasiones, los guardias pensaron que se trataba de una falsa alarma. ¿Quién estaría tan loco para intentar ingresar al recinto más custodiado de Inglaterra?

Logró entrar por una ventana abierta, se cortó la mano con un cenicero de vidrio y deambuló por el palacio buscando el dormitorio de la reina. Cuando lo encontró, ingresó y la halló dormida.



El susto que se debió llevar la soberana al despertar y ver a un desconocido en sus aposentos no tiene nombre.

¿De qué conversaron?

En 2020, cuando estaba a punto de salir la cuarta temporada de 'The Crown' -en el episodio cinco de la misma se retratan los hechos- el diario británico 'The Sun' contactó a mismísimo Fagan y lo entrevisto sobre lo ocurrido.



Según dijo, no fue consultado por la producción de la serie para constatar lo sucedido dentro de la habitación real y lo plasmado en la pantalla chica no es preciso. Contó que desdió correr las cortinas del cuarto para ver mejor y escuchó una voz aguda preguntando: "¿Qué haces aquí?".



“Ahí estaba la Reina frente a mí. Estaba estupefacto. No conozco a nadie que no lo estaría", aseguró en la entrevista.

La realidad es que solo cruzaron un par de palabras. Al notar su presencia, ella utilizó el teléfono para llamar a seguridad. Al no recibir respuesta alguna, le dijo que llamaría a alguien, pasó junto a él y salió corriendo de la habitación descalza.



“Dicen que debe haber estado asustada. No la asusté demasiado, pero me sorprendió bastante. Su camisón era uno de esos estampados Liberty y le llegaba hasta las rodillas", narró a 'The Sun'.



Finalmente, esperó durante poco más de tres minutos, llegaron los guardias reales y lo escoltaron fuertemente para ser interrogado. No fue acusado ni encarcelado por allanamiento de morada, según él, porque no querían que la reina testificara en el estrado. Lo cierto es que en ese momento la irrupción en el hogar de otra persona no estaba tipificado como delito en Reino Unido.

¿Qué fue del hombre temerario que se infiltró en el cuarto de la monarca más longeva del mundo?

Reconocido en Inglaterra como el 'merodeador del palacio de Buckingham', fue internado en un hospital psiquiátrico después del incidente; pero al salir volvió a tener problemas con la justicia por agresión a un policía y por delitos relacionados con estupefacientes.

Al final, siguió ejerciendo como pintor y decorador, ahora jubilado, y se mantuvo en Londres hasta la actualidad, donde tiene un apartamento en el sector de Islington.Tiene 72 años y es un superviviente, ya que sufrió un ataque al corazón y padeció la covid-19 durante el año 2020.

En la entrevista con el diario inglés 'The Telegraph' recordó su arriesgada hazaña como una "aventura" y reiteró que no se arrepiente: "Hay muchas personas que se han arrodillado ante la reina, pero no hay muchas que se hayan sentado en su cama y hayan tenido una charla, ¿verdad?".

