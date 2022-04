Se acerca el cumpleaños número 96 de la reina Isabel II, una fecha especial para ella, pero, sobre todo, para el pueblo británico, quienes también participan de la celebración.



La monarca de Inglaterra nació el 21 de abril de 1926, pero, desde que es la reina, fresteja dos días al año su cumpleaños, pero en fechas diferentes. ¿Por qué? Se trata de un 'tradición' de la realeza.

Todo inició en año 1748 cuando el rey Jorge II quiso celebrar su cumpleaños por todo lo alto: con una fiesta pública que incluyera desfiles y presentaciones, pero su natalicio era en noviembre, un mes característico por su clima frío e invernal.

Jorge II pensó que, posiblemente, ni sus soldados ni los pobladores podrían soportar el clima del onceavo mes del año, así que decidió adelantar su cumpleaños para junio, justo en el verano.



El 'Trooping the Colour' es la celebración del cumpleaños de la reina. Foto: AFP

Desde entonces, según la 'BBC', cada año en el mes de junio se realiza el 'Trooping the Colour', es decir, el acto oficial del cumpleaños de la monarca, un evento que reúne mas de 1.400 soldados, músicos y, por su puesto, al pueblo inglés.



Ese día las calles se adornan con las banderas del país, además, los ingleses se reúnen a lado y lado del Palacio de Buckingham y de The Mall hasta Horse Guard's Parade para saludar a la familia real.



Se trata de una fecha tan importante que incluso se trasmite por televisión.



Aún así, la reina Isabel también celebra su cumpleaños el día de su natalicio, el 21 de abril. El círculo cercano a la monarca le da sus felicitaciones y se encuentran en una reunión privada.

