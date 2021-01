Las personalidades que ya se vacunaron contra la covid-19

Twitter: Anthony Hopkins

Anthony Hopkins



El actor, de 83 años, reconocido por su papel de ‘Hannibal Lecter’, en ‘The silence of the lambs’, publicó un video en su cuenta de Twitter del momento cuando lo vacunaron. Describió la inmunización como “una luz de esperanza”.



No es claro cuál fue la vacuna que se le aplicó, sin embargo, en Los Ángeles (su lugar de residencia), las farmacéuticas autorizadas para distribuir la vacuna son Pfizer / BioNTech y Moderna.