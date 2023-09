La reina Isabel II fue uno de los monarcas más longevos del Palacio de Buckingham. Durante 70 años, gobernó a Inglaterra y a sus colonias como única representante de los Windsor luego de que su padre el rey Jorge V falleciera prontamente a causa de un cáncer de pulmón y su tío Eduardo VIII abdicara al trono en 1936.



Desde los 25 años, Elizabeth Alexandra Mary tuvo que asumir la Corona británica con todo el ímpetu y la responsabilidad que esta conlleva para gobernar una nación, así que no hubo tiempo para analizar otras opciones si quería dedicar su vida a otra cosa.

“No tuve tiempo de aprendizaje. Mi padre murió demasiado joven y todo se produjo muy repentinamente”, afirmó tiempo después de su coronación en 1953, de acuerdo con 'National Geographic'.



A un año de su fallecimiento, Gyles Brandreth, biógrafo de la monarca y exmiembro del Parlamento británico, reveló cuál habría sido el posible trabajo de la soberana de no haber sido monarca, conforme a sus deseos.

En conmemoración del primer aniversario de su muerte, el periodista contó que a la reina le habría gustado ser una comediante, específicamente una imitadora. Detalle que no parece descabellado porque en más de una ocasión se dijo que la soberana poseía un gran sentido del humor.



Al parecer, a la madre del actual rey le encantaba interpretar a George Formby, un cantante y cómico inglés del siglo XX, que cautivaba a la audiencia con sus chistes y su talento para tocar el ukelele.



"Ella me dijo que si no hubiese sido reina, le habría gustado ser una imitadora. Yo le pregunté: '¿En serio? ¿Qué puedes hacer?, y ella me respondió: 'Puedo hacer de George Formby', y en ese momento, tomó un ukelele imaginario y me cantó 'When I'm Cleaning Windows'", expresó el Brandreth en entrevista con 'Times Radio'.

Se dice que la soberana poseía un gran sentido del humor. Foto: EFE

El autor de 'Elizabeth: un retrato íntimo', detalló que el gusto por esta figura de los años 40, surgió tras una visita del mismo al Castillo de Windsor, durante la Segunda Guerra Mundial.



No obstante, este no era el único papel que asumía, también confirmó que acostumbraba a imitar acentos de varias regiones de la nación con bastante habilidad, así como simulaba ser otros personajes, como el deportista de carreras de caballos Frankie Dettori.



"Ella hacía a Frankie Dettori saltando de un caballo. Todo en una sola conversación", expresó Brandreth sobre la reina fallecida el 8 de septiembre de 2022.



Ahora, en el primer aniversario de su muerte la familia real y el mundo entero recuerdan el legado de la reina Elizabeth, que marcó siete décadas de mandato en la Corona británica.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

