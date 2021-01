Esto cuesta la crema antienvejecimiento de la Reina Isabel II

Durante los 70 años de su reinado, la Reina Isabel II se ha caracterizado por ser uno de los miembros de la realeza británica que menos ostenta en el día a día.



Aunque es evidente que vive entre grandes privilegios, no suele asociarse a la opulencia y extravagancia de la famosa expresión “vivir como una reina”.



De hecho, a pesar de ser la reina más longeva de la historia y tener ya 94 años de edad, sus hábitos para mantener una magnífica salud y forma física no son nada del otro mundo.



Así lo aseguró el experto en monarquías Bryan Kozlowski en su nuevo libro ‘Larga vida a la Reina: 23 reglas para vivir como la monarca reinante más longeva de Gran Bretaña’.



En cuanto a su ritual de belleza, el autor afirma que la monarca casi no usa maquillaje y utiliza cremas que no son excesivamente caras, como productos de la firma británica Cyclax o la hidratante Milk of Roses.



Esto se debe a que ha preferido mantener la austeridad en cuanto a tratamientos de piel y así gastar mucho menos que el resto de miembros de la realeza.



De hecho, la crema hidratante antienvejecimiento que usa a diario para el rostro tiene un costo de menos de 5 euros, unos 21 mil pesos colombianos aproximadamente. También se puede encontrar en línea por precios que varían de 1,50 euros a 14 euros.



Se trata de un producto de Cyclax, enriquecido con vitamina E, creado para cuerpo y cara. Foto: Amazon

Se trata de un producto de Cyclax, enriquecido con vitamina E, creado para cuerpo y cara. La crema, que se absorbe con facilidad para no dejar la piel grasa, es apta para todos los tipos de pieles y tiene una fórmula antioxidante.



Viene empacada en un recipiente de 300 mililitros y tiene propiedades nutritivas que previenen el envejecimiento prematuro de la epidermis y mantienen la piel suave, firme y sin arrugas.



En su descripción se puede leer: “una crema hidratante regeneradora para uso general, también ideal como base de maquillaje. Esta crema no grasa suavizará la piel cuando se utilice diariamente”.

Otros hábitos de la Reina Isabel II

En entrevista con ‘New York Post’, Kozlowski reconoció que la reina “ha envejecido increíblemente bien y es el paradigma de la salud y el bienestar”.



La esposa de Felipe de Edimburgo también hace ejercicio casi a diario durante caminatas rápidas junto a sus perros raza corgi y paseos a caballo. También se ha mantenido alejada del sol durante décadas, lo cual ha ayudado a que su piel luzca fenomenal.



Reina Isabel II toma hasta cuatro bebidas alcohólicas al día. Foto: Victoria Jones / Reuters

En cuanto a sus hábitos alimenticios, el experto señala que la monarca prefiere comidas sencillas. De hecho, sus alimentos favoritos consisten de té con sándwiches y panes.



También toma hasta cuatro bebidas alcohólicas al día. Sus preferidas: la ginebra, el champán y el Martini.



Tal es su buen estado físico que, el pasado 9 de enero un portavoz del Palacio de Buckingham contó que ella y el duque de Edimburgo ya recibieron sus vacunas contra la covid-19.



El autor Kozlowski predice que Isabel II vivirá más que su madre, Isabel Bowes-Lyon, que murió a la edad de 101 años en 2002.



