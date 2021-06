La Reina Isabel sería ‘fan’ de la serie ‘Line of Duty’

La serie policial de la cadena británica BBC Line of Duty sería uno de los programas de televisión favoritos de la Reina Isabel, según reportó el diario The Times.



Line of Duty se estrenó en junio de 2012. Es una serie, que ya va en su sexta temporada, que se centra en una unidad de asuntos internos de la Policía en una ciudad británica. Su creador es Jed Mercurio.



El primer capítulo de la sexta temporada se estrenó el pasado 24 de marzo de 2021. Según The Times, la Reina Isabel, de 95 años, no se pierde un capítulo de la serie cada domingo en la noche.



Las primeras cinco temporadas de la serie policial están disponibles para Colombia a través de la plataforma Netflix.



Según el diario británico, la Reina Isabel también disfruta de ver The X Factor, reconocido reality show que busca entre desconocidos a futuros artistas de la música; así como de Dad’s Army, una vieja comedia que se centra en la segunda Guerra Mundial que es repetida constantemente en la BBC.



Según otros diarios locales, a la Reina Isabel también le agrada el show Downton Abbey, un drama que se estrenó en la cadena británica ITV en septiembre de 2010.



La serie describe la vida de una familia aristocrática a comienzos de 1900, a la vez que describe los más importantes acontecimientos de la historia y su efecto en la familia. Según reportó Vanity Fair, a la reina le “encanta” encontrar los errores históricos de la serie

EL TIEMPO