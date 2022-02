La reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado de covid-19, anunció este domingo el Palacio de Buckingham. En un comunicado, la Casa Real británica señaló que la monarca tiene "síntomas leves similares a un resfriado", y prevé continuar realizando "tareas ligeras" esta semana.



La monarca "seguirá recibiendo atención médica y seguirá todas las pautas apropiadas", agregó el comunicado real.



Isabel II reanudó hace cinco días sus actividades oficiales -tras haber estado en contacto con Carlos- con una audiencia virtual en la que el embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco, presentó sus credenciales ante la monarca.



El embajador acudió al Palacio de Buckingham, donde mantuvo la audiencia a distancia con la soberana, que permanece en su residencia del castillo de Windsor (unos 40 kilómetros al oeste de Londres), donde ha pasado gran parte de la pandemia de coronavirus.

La Reina Isabel II cumplió recientemente 70 años en el poder. Foto: ARTHUR EDWARDS / POOL / AFP

Isabel II celebró hace dos semanas el 70 aniversario de su acceso al trono tras la muerte de su padre, Jorge VI, aunque las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino tendrán lugar en junio. Según los medios británicos la monarca ha recibido tres dosis de la vacuna contra la covid, aunque ese extremo no ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham.



Aunque la reina es conocida por ser muy fuerte, con 95 años y siete décadas en el trono británico, la salud de Isabel II es un tema del que se habla cada vez más en el Reino Unido. Con frecuencia, medios de ese país y del resto del mundo hacen referencia a lo bien que se ve la reina para su edad y no dejan de mencionar la larguísima lista de eventos internacionales de los que ha sido testigo.



Aunque no se sabe que haya tenido ningún problema de salud grave en los últimos años, hacemos un repaso a las enfermedades y dolencias, en su mayoría leves, que ha padecido la reina en estos años.



Resfriados y un problema estomacal

Malas noticias sobre su salud pocas veces han sido noticia. Pese a ello, en el 2017, un resfriado hizo que la reina Isabel II se perdiera un servicio religioso el día de Año Nuevo en su finca en Sandringham.



Una semana antes, la monarca también había faltado a un servicio religioso el día de Navidad, por primera vez desde 1988, debido a la enfermedad.



“El esposo de la reina, el príncipe Felipe, que también había estado enfermo, estaba lo suficientemente bien como para asistir a ambos servicios, en la iglesia de Sandringham, que está en Norfolk, en la costa este de Inglaterra”, consignó el diario estadounidense “The New York Times”.



Fue en el 2003 que se supo de una enfermedad que causó preocupación. La reina, que por entonces tenía 76 años, fue ingresada en un hospital de Londres después de experimentar síntomas de gastroenteritis.

Con frecuencia, medios de ese país y del resto del mundo hacen referencia a lo bien que se ve la reina para su edad. Foto: AFP

“La reina es llevada al hospital por primera vez en 10 años”, informó el diario británico ‘The Guardian’ al dar la noticia.



En esa ocasión un portavoz del palacio dijo que la monarca estaba de “buen humor” y, por lo demás, estaba en “buena salud”, destacando que la habían llevado al hospital como una “medida de precaución”.



“La reina rara vez se enferma. La última vez que ingresó en el hospital fue en el 2003 para someterse a una cirugía en el King Edward VII para extirparle el cartílago desgarrado de la rodilla derecha y unas lesiones de la cara”, agregaba ‘The Guardian’.



Ahora, con 95 años, la atención a la salud de la reina es mayor. La experta real Angela Levin ha descartado los temores de que la monarca pueda estar enferma e insistió en que “es muy fuerte, es estoica” y “florece” con una agenda ocupada.



En una entrevista con el medio GB News, Levin consideró que, muy probablemente, solo se informará sobre un estado de salud delicado de Isabel II “cuando se ponga bastante mal”.

