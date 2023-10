Un tributo a Pau Donés llegará a Puerto Rico con la icónica banda de rock español Jarabe de Palo, en un conmovedor homenaje a su líder, quien falleció a los 53 años debido al cáncer diagnosticado en 2015. Este evento es una producción conjunta de Buena Vibra Group y Lana Production, junto con Yolanda Díaz.



El espectáculo contará con la participación especial del intérprete y compositor puertorriqueño Pedro Capó. La fecha señalada es el 2 de diciembre, y el escenario elegido es el Coca Cola Music Hall, ubicado en el Distrito T Mobile de San Juan.



Pedro Capó subirá al escenario para entonar los inolvidables éxitos de Jarabe de Palo, incluyendo temas como 'La Flaca', 'Bonito', 'Grita', 'Depende', entre otros. La velada promete ser una fiesta del auténtico rock en español y una emotiva celebración en honor a uno de los más grandes íconos de la música latina, Pau Donés.



“El honor y la emoción que me causa tener el privilegio de cantar junto a Jarabe De Palo es inexplicable. Poder interpretar las canciones del inigualable e inmortalizado maestro Pau Donés me eriza la piel y me reconecta con una etapa de mi vida que inspiró mucho de lo que hago hoy día. Agradezco a la familia de Jarabe de Palo por hacerme parte de algo tan mágico y especial. Hoy todo me parece bonito”, expresó la voz de 'Calma'.



Es importante destacar que Pedro Capó llega a este evento tras finalizar con éxito su gira de conciertos 'La Neta Tour', que lo llevó a diversas ciudades de España, Latinoamérica y Estados Unidos.



La venta de boletos para este inolvidable tributo ya está disponible a través de la plataforma de Ticketera.

