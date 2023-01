Después de una semana de su lanzamiento, la canción 'Shakira|BZRP Music Sessions #53' de la cantante colombiana y el productor Bizarrap sigue dando de qué hablar.



Esta vez fue la Registraduría Nacional del Estado Civil la que se montó en la tendencia haciendo su propia versión de la canción.

En un video compartido en su cuenta de TikTok se aprecia a una mujer en un set que imita al reconocido lugar de grabación del productor argentino y sobre el pegajoso ritmo hablan sobre la cédula digital, invitando a los colombianos a sacarla.



"Ya lo tengo hace rato. Es muy fácil, te boto ese dato. La cédula digital es para gente como tú, para alguien como tú. Existen dos versiones, puedes viajar por toda América del Sur", dice la letra de la Registraduría.

El video ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, la mayoría de ellas en tono de burla, e incluso de reclamo a la entidad.



"Yo le aconsejaría a la Registraduría que antes de hacer TikToks perversos arregle SUS SEDES PERVERSAS donde ni baños o sillas decentes hay. Casi se me explota el riñón sacando esa berraca cédula. Besos", escribió Lux Lancheros en Twitter.

Yo le aconsejaría a la @Registraduria que antes de hacer TikToks perversos arregle SUS SEDES PERVERSAS donde ni baños o sillas decentes hay. Casi se me explota el riñón sacando esa berraca cédula. Besos. — Lux Lancheros 🦜 (@LuxAndLan) January 18, 2023

Asimismo, la usuaria de Twitter Ana Sofía escribió "lástima no tener tiktok para comentarles que sería maravilloso si no se demoraran 3 meses en entregar la cédula digital y también sería fantástico si contestarán los teléfonos y dieran información de porque tanta demora".



El video tiene más de 5 mil me gusta y 400 comentarios en TikTok, allí algunos usuarios celebran la idea y dicen que solo por la canción sacarán la cédula digital.

