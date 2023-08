¡La Registraduría lo volvió hacer! En medio de la promoción para impulsar que más colombianos soliciten la cédula en formato digital, en las redes sociales de la entidad estatal se publicó un particular video que despertó las opiniones de algunos internautas.



A principios del 2023, la Organización Nacional del Estado Civil ya había sido objeto de algunas burlas, luego de que esta hiciera su propia versión de 'Music Sessions #53', la controversial canción con la que Shakira y Bizarrap rompieron récord.

"Ya lo tengo hace rato. Es muy fácil, te boto ese dato. La cédula digital es para gente como tú, para alguien como tú. Existen dos versiones, puedes viajar por toda América del Sur", dice la letra de la Registraduría.



El clip generó toda clase de comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales, que compararon su atención a los ciudadanos con la calidad del singular 'cover' del tema musical que reveló los detalles de la separación entre la artista y su exesposo Piqué.

Muy bacano y todo el vídeo de la @Registraduria sobre la cédula digital, pero que sea fácil sacarla es más falso que el amor de Piqué hacia Shakira.



Llevo dos meses esperando a que me llegue la cédula en físico...#FakeNews #Registraduría — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) January 19, 2023

Ahora, seis meses después, el organismo de control electoral lanzó una nueva interpretación para "despejar las dudas de algunos ciudadanos sobre el uso del documento de identidad en formato virtual" en las próximas votaciones del 29 de octubre.



Basados en el corrido mexicano 'El Colesterol' de la agrupación Los Vendavales de Adán Meléndez, en el clip se ve a cinco funcionarios vestidos como toreros bailando al son de la canción.



"Sí, tú también podrás votar con la cédula digital o la amarilla de hologramas, mi amorcito. No, no te dejes engañar, tu voto también valdrá. Eso solo son rumores cariñito", señala el nuevo 'cover' de la Registraduría.

La publicación, que ya cuenta con más de 78 mil visualizaciones en TikTok, fue criticada por algunos internautas que no dudaron en resaltar la particular imaginación del equipo que marketing de la organización. Sin embargo, hubo otras opiniones que celebraron la creatividad de los mismos.



"Creo que he repetido este TikTok como mil veces, superpegajoso el ritmo jajaja muy buena", "Ya me la aprendí","Excelente mucha creatividad", "A votar con cualquier cédula, mi amorcito", "Dónde 'desveo' esto", "O sea sí, ¿pero era necesario ese baile?", "Qué boleta, lo peor es que se me quedó, excelente publicidad","Me parece que cada vez da menos risa y más penita la campaña para que saquemos la cédula digital", fueron algunos de los comentarios más destacados en la red.

Los cambios que se vienen con la nueva cédula



