En las últimas semanas, ‘Masterchef Celebrity’ es denominado como uno de los programas favoritos por todos los colombianos.



Ya que, desde las ocho de la noche de cada día, los televidentes pueden disfrutar de todas las ocurrencias que acontecen con los personajes más populares del país cafetero.

(Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increÍbles).

Facebook Twitter Linkedin

El reality MasterChef Celebrity Colombia es uno de los más vistos en la televisión. Foto: Canal RCN- Masterchef

(Tenemos para usted: Ex participantes de 'MasterChef' que se casaron ya tienen dos restaurantes).

Lo que más llama la atención es cómo las celebridades que hacen parte de la quinta temporada de dicho programa, hacen causar risas por cómo actúan a la hora de cocinar.



Lo más reciente que se ha podido ver es que la actriz Marcela Benjumea, salió el pasado fin de semana del programa como la cuarta eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.



Esto aconteció porque ella, la actriz Daniela Tapia, el creador de contenido Mario Ruiz, el humorista Adrián Parada, el actor Álvaro Bayona y el también creador de contenido Biassini Segura se enfrentaron directamente a un reto de eliminación para determinar quien abandonaba la cocina más famosa del país.

Esta etapa se dio el domingo en donde todos los colombianos se darían cuenta de cómo estos personajes cocinaron para poder mantenerse en competencia.



Para destacar de este reto, se puede decir que ocurrieron varias cosas, una de ellas y la que más destacó fue como uno de los Chefs regañó por algo inusual al comediante Adrián Parada, debido a que hace algo mientras cocina, que es inapropiado.



“Solamente para que tengas claro, mientras ustedes cocinan, nosotros miramos qué hacen. Es un regaño generalizado, pero particularmente a ti y a Mario, no se chupen más los dedos, los miré a los dos constantemente cuando cocinaban. ¿No será mejor usar un tenedor o algo y no con los dedos? ¿No te parece? Porque al final uno después lo prueba”, dijo con contundencia y seriedad el famoso chef chileno.

Facebook Twitter Linkedin

Christopher Carpentier el chef internacional invitado al popular programa. Foto: Instagram @nicodezubiria

(Siga leyendo: Jorge Rausch, de 'MasterChef', confesó por qué terminó su matrimonio: 'Me arrepiento' ).

A tan sería acusación, Adrián, mientras estaba siendo calificado, dijo con un poco de gracia: “quién no se ‘chupa’ los dedos al cocinar”, algo que para los otros dos chefs causaría un poco de incomodidad, no sin antes decir que su plato estaba muy bien hecho y no sabían si sus babas fueron las le dieron ese toque de suerte.



“No sé si fueron las babas o que, pero esa vaina está buenísima” expresó Nicolás De Zubiria, otro de los famosos jurados.



Por otra parte, el creador de contenido en las redes, Mario Ruiz, fue llamado para calificarlo, obviamente los chefs no pasarían por alto lo que Carpentier había comentado hace unos minutos.



Y por ello, Mario decidió defenderse de la forma más humana posible, pues dijo que su madre también le mete los dedos al plato, ya que, según él, en Boyacá es una costumbre para que la sazón reine en la preparación.

Un equipo que todo lo puede #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/H8JGJojhYz — Mario Ruiz (@Soymarioruiz) June 23, 2023

No obstante, ante esta dura crítica, los dos participantes famosos lograron quedarse una semana más en el programa de cocina, puesto que sus platos fueron de los más destacados en el reto de eliminación.

(Le puede interesar: ¿Quién es el Padre Walter y qué ha dicho de su participación en MasterChef? ).

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Concursantes del Desafío, Masterchef y realities colombianos que ya murieron

Nicolás de Zubiría acompañó a Estiwar G a Corabastos y hasta probó ‘pajarilla

'Con 'Masterchef' me siento como en los días de 'Los Victorinos'': Ramiro