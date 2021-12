Los regalos en la Navidad no pueden faltar. En muchos casos parece que elegir el detalle perfecto no es tan sencillo. Por eso, le traemos algunas opciones en caso de que no sepa qué dar a un hombre.



Cabe recordar, que es importante comprar los regalos con anterioridad para escoger la opción más indicada para su ser allegado. Si va a pedir por internet, también debe hacerlo varios días antes previendo los tiempos de las empresas de envío.

Viajes

Un viaje es una buena opción para dar de Navidad. Foto: iStock

Regalar experiencias es una gran opción para los hombre. Por eso, un viaje es una oportunidad para sorprender de la mejor manera. Bien sea una caminata a algún páramo, un pueblo cercano a su lugar de residencia o en otra ciudad. Si va a comprar tiquetes de avión, se recomienda elegir fechas de temporada baja para acceder a precios bajos. La playa, la naturaleza o un lugar con historia pocas veces fallan.

Juego de mancornas

Esta es una gran opción para un hombre que se vista elegante y constantemente use traje. Las mancornas son un detalle para destacar su estilo. El presupuesto varía dependiendo del material y el diseño. Una alternativa es personalizarlas con las iniciales del nombre, un número o un símbolo representativo.

Reloj

Es una alternativa para quienes son organizados con el tiempo. Bien sea un reloj digital o tradicional, lo importante es elegir un diseño acorde al estilo de la persona y las necesidades. Actualmente, existen diferentes opciones de servicios como mensajería, control de ritmo cardíaco y demás.

Auriculares

Los audífonos son una opción perfecta para alguien que le guste la música y escuche constantemente. Actualmente el mercado ofrece varias alternativas para el tipo de actividad. Por ejemplo, con manos libres, deportivos o de alta resolución.



Puede completar este detalle con una playlist.

Videojuegos

El estudio fue publicado el 30 de junio de este año. Foto: iStock

Esta es una alternativa para quienes son amantes de las juegos. Sin embargo, es una opción que requiere alto presupuesto si la persona no tiene su propia consola. No obstante, el videojuego de su preferencia también es una buena opción para quienes ya tienen los equipos.

Perfume

Para los hombres que les importa oler bien y tener diferentes fragancias, un perfume es una buena opción. El éxito de este regalo depende de su conocimiento de los gustos de las personas. Recuerde que hay esencias juveniles, deportivas o con matices amaderados.



(Lea también: Navidad: regalos típicos colombianos que puede obsequiar).

Tenis

El calzado deportivo es una opción que pocas veces falla. En estos casos, es importante saber la talla de zapato y el uso que podría darse. Por ejemplo, tenis para correr, caminar o simplemente acompañar un buen atuendo.

