Un refugio de animales ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, ha logrado acaparar la atención de la comunidad digital al realizar un peculiar anuncio en su cuenta personal de Facebook promocionando a Ralphie, un Bulldog francés, que espera ser adoptado.



Lo particular del caso es que tildaron al can como un “verdadero terror”, por lo que llamó la atención de cientos de internautas, quienes se interesaron por saber el por qué el animal lleva este tipo de calificativos. Según mencionó el albergue, no querían ‘endulzar’ los rasgos negativos del animal así que hablaron con la mayor franqueza posible sobre sus comportamientos.

Ralphie, el perro que "escupe fuego". Foto: Facebook: Niagara SPCA

“Conoce a Ralphie. A primera vista, es un adorable perro joven muy buscado. La gente debería estar golpeando nuestras puertas por él. Te prometemos que ese no será el caso”, dice el post.



“Ralphie es un terror en un paquete algo pequeño. ¿Qué podría salir mal con un perro de 26 libras, verdad? Estamos seguros de que estás pensando: mis tobillos estarán bien. Le advertimos: proceda bajo su propio riesgo. Nuestra mejor suposición es que la linda cara de Ralphie le dio todo lo que quería y los límites son algo de lo que escuchó a la gente hablar, pero no se aplicaban a él”, agrega.



Los anteriores amos de este Buldog tuvieron que devolverlo porque su comportamiento no fue el óptimo y la relación con su hermanastro perruno no funcionó, pues, según dijeron, lo mordía y molestaba todo el tiempo.



Fue reubicado. Dos semanas en este nuevo hogar y nos lo entregaron porque ‘molestaba a nuestro perro mayor’. Lo que en realidad querían decir era: Ralphie es un demonio que escupe fuego y se comerá a nuestro perro, pero bueno, solo pesa 26 libras”, precisaron los funcionarios de Niagara SPCA, nombre del refugio.



¿Cuál sería el hogar ideal de Ralphie?



Para los trabajadores del refugio animal de Nueva York existen algunos lugares que podrían ser ideales para él, aunque sean parajes sacados de los libros y películas de ciencia ficción más reconocidos.



“El hogar ideal para Ralphie es la ‘Madre de los Dragones’, o un hogar para adultos libre de otros animales, con un dueño que lo guíe con calma y severidad, soportando todas sus actitudes”, dice el comunicado.



“Por el lado positivo, el entrenador anterior de Ralphie proporcionará a sus nuevos adoptantes las herramientas de capacitación que creen que necesitan para tener éxito en un hogar. Solo consultas serias. No, no haremos excepciones. No hay traseros tontos (es broma, obviamente), acota.



La publicación logró llamar la atención de cientos de aspirantes que quieren llevarse a Ralphie a su hogar a pesar del historial de ‘desastres’ que lleva a sus espaldas. Así mismo, algunos usuarios de internet aplaudieron la creatividad de la publicación y mencionaron que les “dan ganas de ir a conocer al ejemplar en persona”.



