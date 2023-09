La reforma laboral ha tenido una gran cantidad de obstáculos. De hecho, el proyecto se hundió el 20 de junio de este año, pero el Gobierno volvió a sacarla a flote y avanzar de a pequeños pasos.



El proyecto ya fue radicado en el Congreso, pero nada que se logra avanzar en su trámite. Mientras tanto, el Gobierno usa las redes sociales para impulsar la reforma.



El presidente Gustavo Petro, Agmeth Escaf y ahora el Ministerio de Trabajo vincularon la nueva canción ‘El Jefe’, de Shakira, con el proyecto.



(Puede leer: Malas noticias para Piqué: Shakira dice que todavía 'falta exorcizar algunos demonios').

Desde hace unos meses, el Gobierno del cambio viene utilizando una estrategia de emplear las tendencias en redes sociales para llamar la atención de los internautas.



De hecho, en julio de este año, la Presidencia publicó un video de Barbie. El polémico metraje atrajo las miradas de miles de personas.



Ahora, la canción de la colombiana Shakira, que cuenta con 26 millones de vistas y la cual está dedicada a Lili Melgar, niñera a la que Piqué no le pagó indemnización, es usada para promover la reforma laboral.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la nueva presentación del documento ante el Congreso. Foto: Ministerio del Trabajo y EL TIEMPO

A través de esta canción, miles de personas han expresado su inconformidad con la explotación y maltrato laboral a las que se enfrentan FACEBOOK

TWITTER

“A través de esta canción, miles de personas han expresado su inconformidad con la explotación y maltrato laboral a las que se enfrentan”, escribió el Ministerio de Trabajo en su cuenta X.



Pues, la letra de la canción de Shakira describe la injusticia que viven muchas personas con trabajos poco dignos.

🎶¡Nos unimos al trend de #ElJefe de @shakira!



A través de esta canción miles de personas han expresado su inconformidad con la explotación y maltrato laboral a las que se enfrentan.



¡Por un trabajo digno y decente, #ReformaLaboralYA!@petrogustavo@infopresidencia pic.twitter.com/oKWiRKgWzp — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 25, 2023

Lo que propone la reforma laboral del gobierno Petro

Entre los principales ajustes que propone la reforma laboral que radicó el gobierno de Gustavo Petro se encuentran los mayores recargos nocturnos y dominicales para los trabajadores.



Otro aspecto es que proponen que los trabajadores y las trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido.



Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo, ya sea por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.

Letra canción Shakira

Siete y treinta, ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niño' a las nueve



El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día

Otro día en la oficina



Tengo un jefe que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta



Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario



Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un ca*, pero menos que un cura



Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de Sol a Sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura

Tengo un jefe que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta (te tienen de recluta)



Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario



Tienes un jefe que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes-Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—



'Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario



Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve—



Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Shakira recibe feroz ataque laboral: 'Era tacaña... no saben lo que sufría Piqué'

Shakira en el concierto de Alejandro Sanz: 'Hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él'

Lili Melgar, niñera de hijos de Shakira, lanza advertencia por fuerte canción 'El Jefe'