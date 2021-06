Reencuentro de 'Friends' se iba a detener por 'mal parqueo' de buses

El reencuentro del elenco de ‘Friends’ (1994), la serie que durante una década hizo reír a toda su audiencia y catapultó la fama de Jennifer Aniston, Lissa Kudrow, Matthew Perry y el resto de los protagonistas, sigue dando de qué hablar. Más aún después de su recordado reencuentro.

El pasado 27 de mayo se estrenó el episodio especial, el cual dejó en evidencia algunos romances del pasado y la complicidad entre los actores tras casi 30 años de haberse conocido.



Además, como buen ‘golpe a la nostalgia’, se reconstruyó el set original.

‘The Sunday Times’ entrevistó a Ben Winston, el director del especial. Él es muy reconocido en la industria del entretenimiento dado que, junto con sus compañeros Leo Pearlman, Gabe y Ben Turner y James Corden, fundó la productora Fulwell 73, que ha hecho videos musicales para artistas como One Direction, Olly Murs y Little Mix.



Una de las cosas que más llamó la atención acerca de sus declaraciones fue que se molestó momentos antes de dar inicio a la grabación del especial de ‘Friends’.



¿La razón? Los buses en los que venía cada uno de los integrantes del ‘cast’ estaban parqueados en el mismo lugar.



“El objetivo del programa era que no se habían visto. Ya era demasiado tarde para moverlos”, confesó. De hecho, dijo que, por poco, su indignación lo lleva a cancelar el evento especial.

Sin embargo, Winston logró solucionar el percance y ordenó a la producción que pusiera carpas afuera de cada bus para que, al salir, los actores no se vieran de ningún modo.



Vale recordar que, antes del especial, el elenco principal de la serie seguía frecuentándose, pero por separado.



Nunca habían estado los seis en una misma habitación.



De hecho, David Schwimmer, quien interpreta el personaje de ‘Ross’, dio a conocer, mediante su cuenta de Instagram, cómo eran los ensayos de ‘Friends: The reunion’ (2021).



En las imágenes se puede ver que casi todo se hizo a través de la plataforma Zoom.

Ben cumplió con su cometido, pese a que los mismos actores se rieron de su insistencia.



Tal y como se ve en el episodio especial, no se toparon entre sí antes de iniciar el rodaje y, de hecho, la producción inicia con el encuentro de cada uno de ellos en el set de grabación.



Las carpas ‘funcionaron’.

La tan esperada unión de Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer puede ser vista a través de la plataforma de streaming ‘HBO Max’.

