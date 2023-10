Reduzca las canas de manera natural: receta para recuperar el color de su cabello

Con el paso del tiempo es normal que el tono del cabello pierda su color y en él aparezcan los signos de la edad. Esos brillantes mechones color plata que demuestran que la experiencia y la vejez asoman a la puerta de cada uno.



Aunque las canas pueden ser un poco angustiantes para algunos que se rehúsan a perder la juventud, hay otros que valoran su aparición, y, por el contrario, las llevan con orgullo.

No obstante, si usted es de los primeros y aún desea mantener por un tiempo más el pigmento de su cabello, hay una receta que podría ayudarle a preservar el tono de manera natural, según el blog de estilo de vida de 'Vogue'.



¿Cómo puede reducir las canas?

En la naturaleza existen elementos que tienen propiedades pigmentarias que pueden contribuir a mantener un color natural como un tinte, pero sin químicos. Estos productos permiten que los mechones de cabello adquieran nuevamente una coloración siempre y cuando se tinture de manera adecuada.



Ingredientes como el romero se destacan dentro de los artículos de belleza como un elemento capaz de ayudar a la nutrición del pelo. Este cuenta con vitaminas y antioxidante que combaten contra los radicales libres lo que también contribuye al crecimiento y fortalecimiento del mismo.



De acuerdo con un estudio de la Universidad de Kindai en Osaka, Japón, el aceite de esta planta equilibra la grasa del cuero cabelludo, sin alterar el pH y le proporciona una opacidad, con un tono mucho más oscuro. Por ello, podría ser ideal para las melenas negras o castañas.



Así mismo, está la salvia y el té verde que en hojas o infusión actúa como una especie de baño de color natural, haciendo una transición del oscuro al negro, y siempre cuando lo use frecuentemente.



Mezclar estos tres ingredientes, puede ser solución de pigmento natural sencillo y fácil de implementar, con un posible resultado de tintura a largo plazo.

¿Cómo preparar la solución?

Primero se hierve ¼ de taza de hojas de salvia con té verde en dos de agua y luego se deja reposar durante la noche. Luego se recoge la infusión en una jarra y se agregan las gotas de aceite esencial de romero para aplicarlo en el pelo a través de un atomizador, mientras se masajea.



No olvide hacer una prueba de irritación antes de esparcir la solución, para ello debe aplicar una pequeña parte de la misma en la zona deseada y dejar actuar por unos minutos, si nota que no presenta ningún tipo de molestia, es probable que pueda continuar con la distribución.



Una vez que el cabello este cubierto con la mezcla, déjela actuar durante 10 minutos para luego enjuagar. El proceso se debe hacer dos o tres veces por semana, según la revista.



Recuerde que esto puede ser una alternativa para oscurecer las canas, pero no un tratamiento definitivo, si desea unos resultados más prolongados e inmediatos puede acudir a un profesional de confianza que le brinde asesoría sobre cómo teñir las mismas sin tener un proceso invasivo en su cuero cabelludo en caso de que desee seguir con opciones naturales.

Paso a Paso: ¿cómo tinturar el cabello en casa?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

