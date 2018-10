El rediseño de EL TIEMPO, una apuesta ganadora

La nueva cara de EL TIEMPO, su rediseño gráfico, que salió a las calles en octubre del año pasado –por estos días está cumpliendo un año–, no solo se ha convertido en un ejemplo de innovación que el mundo reconoce sino en la exaltación del talento ciento por ciento colombiano.



A comienzos de marzo, EL TIEMPO recibió el premio más prestigioso del diseño de periódicos, el Awards of Excellence, que concede cada año la SND (Society for News Design), organización que agrupa a cerca de mil afiliados en el mundo. El premio se le otorgó precisamente en la categoría de rediseño, en la que compitió con medios impresos de los cinco continentes.

Y a principios de este mes le fue otorgado el máximo premio de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias en los denominados Print Innovation Awards 2018 de Wan-Ifra. EL TIEMPO fue merecedor del galardón de oro nuevamente por la excelencia de su rediseño (véase recuadro).

Estos dos premios son un reconocimiento a la innovación, destacando a la actual presentación gráfica de EL TIEMPO como una apuesta por una imagen más sobria, elegante y de vanguardia, con una línea gráfica más limpia, un balance entre textos, fotos más grandes y espacios en blanco, que le han dado respiro a la lectura.



Además se trata de una distinción para los 15 meses de trabajo de un grupo multidisciplinario, compuesto por personas de todas las áreas de EL TIEMPO. El de hace un año, muchos no lo saben, fue el primer rediseño en los más de 100 años del diario realizado en su totalidad por talento colombiano, con empleados de la plantilla interna, y sin la participación de consultores extranjeros.



El proyecto fue impulsado por Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y Andrés Mompotes, subdirector de Información. El trabajo lo desarrolló un equipo de diseño, que lideró Beiman Pinilla, y que realizaron Sandra Rojas, Ada Fernández, Katherine Orjuela, William Ballén, Jacquelin Soto, Angélica Bernal, Carlos Morales y otros diseñadores. En el equipo periodístico, que lideró Julio César Guzmán, participaron Víctor Manuel Vargas, Armando Neira, Sandra Ramírez, Natalia Díaz, y todo el grupo de editores y redactores.



Pero los galardones también son una exaltación a los miles de lectores de nuestro diario. Y es que, en efecto, los sondeos de audiencias, las encuestas de mercadeo y las frecuentes consultas con suscriptores y lectores ocasionales fueron gran parte de la materia prima que se usó para decidir los cambios.

Nunca, como hoy, EL TIEMPO tuvo tanta información de sus lectores, con base en estudios de mercado muy profundos y el llamado big data, que se refleja en el rediseño, de la primera a la última página. Por ejemplo, se crearon nuevas secciones, acordes con la realidad del siglo XXI (Bienestar, Estilo y Mascotas, en los fines de semana, entre otras), y la distribución y el orden de las páginas también obedecen a lo que las audiencias pidieron en diferentes escenarios en las que se les consultó.



Reconocimientos

Awards of Excellence. Este premio, el más prestigioso del diseño de periódicos y que concede anualmente la SND (Society for News Design), una organización que reúne a cerca de mil afiliados de todo el mundo, le fue otorgado a la nueva presentación gráfica de EL TIEMPO, a principios de marzo. Print Innovation Awards 2018 de Wan-Ifra. EL TIEMPO ganó, el pasado 9 de octubre, el máximo galardón que otorga la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias en los denominados Print Innovation Awards 2018 de Wan-Ifra. El diario recibió el galardón de oro por la excelencia de su rediseño.

