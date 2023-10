Redes sociales: ¿se puede tener una vida plena con un consumo moderado?

El avance de la tecnología ha cambiado la manera de comunicarnos y relacionarnos con los demás, puesto que facilitan la conexión con otras personas que tienen intereses o valores en común, incluso ayudan a contactar a los empleados de una empresa por medio de la ‘social media’.



Al pasar muchas horas en las redes sociales, puede perderse momentos importantes en su familia, distraerlo de asuntos importantes, llevándolo a la procrastinación e incluso podría tener algunas consecuencias en su salud mental.

Según una investigación del 2015 por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales (NIH) de Estados Unidos, las personas que pasan más de dos horas al día utilizando el celular para ver el contenido de las redes, tienen más posibilidades de tener problemas de ansiedad y depresión.



Si bien, en el estudio se aclara que la relación entre la adicción a las redes sociales y los problemas de salud mental, aún no está muy clara, el uso excesivo de estas pueden relacionarse a los trastornos psicológicos.



Según la Clínica San Felipe, estos problemas mentales suelen ser frecuentes entre los jóvenes de 16 a 26 años, una de las causas puede encontrarse en el ciberbullying, que da paso a una baja autoestima en los estudiantes y universitarios que son víctimas de esto.

¿Cómo controlar el uso de las redes sociales?

Las aplicaciones nos ayudan a conectarnos con las personas más importantes de nuestra vida, logrando fortalecer algunas interacciones sociales, sin embargo, como lo explicamos anteriormente, pasar largas horas en estas plataformas puede ser perjudicial para la salud mental.



Por esto es importante revisar el tiempo que pasa al día en su teléfono. Los nuevos dispositivos brindan esta información dentro de la configuración, en caso de que usted no cuente con esta opción puede buscar en la tienda de su celular algunas aplicaciones que le brindarán esos datos.



Analice el contenido de las cuentas que sigue, cómo lo hacen sentir, si realmente cree que aportan algo positivo a su vida. Sea cuidadoso con su información personal, no le dé su dirección, teléfono o ubicación en tiempo real a personas desconocidas ni publique sus fotos íntimas.



Según ‘National Institutes Of Healt’, debe estar pendiente a los anuncios que le salen con frecuencia, ya que según la doctora Patricia Cavazos Rehg, cuando las personas ven constantemente anuncios sobre el consumo del tabaco, cannabis o alcohol, aumenta la probabilidad de usar esos productos.

‘Dejé el colegio por la adicción al celular’. Así es un tratamiento para dependientes de internet

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO