Redes sociales pueden disparar adicciones peligrosas en los jóvenes, según un estudio

Las redes sociales funcionan para tener una comunicación constante con amigos o familia, lo que facilita hablar con aquellos que se encuentran a grandes distancias. Sin embargo, existen estudios que revelan que el uso prolongado de estas puede tener repercusiones en la salud.



‘The BMJ’ publicó un estudio en su página web en el que las redes se asocian a un mayor consumo de alcohol, drogas, tabaco e incluso pueden influir en sus conductas sociales, sexuales y los juegos de azar. Cabe destacar que el estudio se realizó en edades comprendidas entre los 10 y los 19 años.

¿Cuáles son las consecuencias?



Según explicaron en su página web, esto sucede por la exposición de contenido en donde se practican estas actividades. Por ejemplo, el consumo de alcohol se vio más frecuente en aquellos que pasaban de dos a más horas al día con los dispositivos móviles.



Se indicó que para la mayoría de los adolescentes esos comportamientos no los realizan de manera permanente sino experimental, por lo que no suele durar mucho, a excepción de lo relacionado con la salud como el consumo de tabaco y el alcohol.



En el caso de los cigarros se entiende que en esas decisiones no solo influyen los creadores de contenido, sino también la publicidad, que es realizada por especialistas en marketing, la probabilidad de que los adolescentes quieran consumir ese producto, es mucho mayor en los países de bajos ingresos.



También pueden desarrollar un comportamiento antisocial relacionado a la criminalidad y el inadecuado funcionamiento de su habilidad psicosocial como la intimidación, la agresión física y/o verbal.



En cuanto a las prácticas sexuales de alto riesgo, como el ‘sexting’, el sexo transaccional e incluso el uso poco frecuente o nulo de los condones se incrementa en aquellos que utilizan con más frecuencia sus redes sociales.



Si bien, en el estudio tienen claras las consecuencias, aún no tienen información exacta de las causales, además el estudio en gran parte se realizó en los países mayormente desarrollados, por lo que en los demás países se puede tener una mayor o menor influencia en ciertos aspectos.

‘Dejé el colegio por la adicción al celular’. Así es un tratamiento para dependientes de internet

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO