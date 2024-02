Jim Velásquez dijo que no le ‘gustan las mujeres mayores’ y desató críticas en redes

Una de las parejas más polémicas actualmente es la de Alina Lozano, de 54 años, y Jim Velásquez, de 24 años, puesto que la diferencia de edad es uno de los focos en las opiniones de los internautas que los siguen.



Los actores suelen publicar metrajes en sus respectivas cuentas en redes sociales sobre el amor y las peleas que viven cada día en su vida matrimonial, puesto que el 23 de noviembre de 2023 se casaron en el municipio de Subachoque. Aunque muchos han especulado sobre la veracidad de esta unión, ambos le demuestran al público que están comprometidos con el otro.

El también actor subió a su cuenta de Instagram un video en el que quiso abordar una de las preguntas más frecuentes que le hacen sus seguidores acerca de su preferencia en la edad de las mujeres, negando que sentía atracción por aquellas que tienen más años que él.



Jim Velásquez dijo que no le ‘gustan las mujeres mayores’



En el metraje, Jim Velásquez asegura que muchas personas de las redes sociales y de su alrededor le han hecho la siguiente pregunta: "¿Te gustan las mujeres mayores?".



"No, no me gustan las mujeres mayores y esta es una pregunta que me hacen constantemente, hasta mis amigos. Les tengo que decir que no, no me gustan las mujeres mayores. A mí me gusta Alina, yo me enamoré de su personalidad, yo me enamoré de quién es ella, más no de su edad", fue la respuesta del creador de contenido.



El mensaje que le quiso dar a sus seguidores ya cuenta con más de 7 mil 'likes' y 280 comentarios de usuarios que le aplaudieron sus palabras: "Es la respuesta de un hombre inteligente, con valores, que ama y respeta a su pareja por cómo es, no por su edad", "Me encanta tu respuesta, todo un hombre, un caballero. El amor no tiene edad".



"Si nos pasa a las mujeres, no entiendo cuál es el problema de que les pase a los hombres", "Ciertamente es así, la personalidad, el alma y el corazón son lo verdaderamente importante", "Bien. Jim, cuando hay química y surge el amor, la edad pasa a otro plano" y "Qué bonito cómo habla de ella", son algunos de los comentarios más destacados.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo

