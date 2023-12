Red Bull Batalla: él es 'Fat N', el colombiano de 17 años que deslumbró al público

Después de un año lleno de batallas, victorias y derrotas, por fin llega la final Internacional de Red Bull Batalla, uno de los eventos más esperados por parte de los amantes del freestyle.

Por segunda vez en la historia del evento, Colombia fue sede de una Final Internacional de Red Bull Batalla, después de acoger el evento en 2006, año en el que se impuso el rapero español Rayden.

Le puede interesar: No es héroe quien carece de miedo. Lo es quien lo siente, enfrenta y supera: Chespirito

Por aquel entonces las batallas de rap improvisado no eran tan conocidas masivamente y se celebraban en recintos de menor magnitud, de ahí que el evento del pasado 2 de diciembre despertó tanto entusiasmo entre los asistentes.



El evento, que acogió a más de 12.000 asistentes, se realizó en el Movistar Arena, donde la música, el rap y las rimas improvisadas conquistaron al jurado y los asistentes.



Una de las presentaciones más destacadas fue la de ‘Fat N’ un joven vallecaucano, de tan solo 17 años, que representó a Colombia en la final Internacional de Red Bull Batalla y no solo conquistó a los asistentes, sino que logró coronarse como subcampeón de freestyle 2023.

También puede leer: Alina Lozano revela si realmente sostiene económicamente a su esposo

Infobae Colombia menciona que el joven colombiano dejó en el camino de la competencia a varios artistas internacionales como: Gazir, de España, en octavos; Reverse, de Cuba, en cuartos; y Nitro, de Chile, en semifinales; y en la gran final se enfrentó con el que es considerado como uno de los mejores freestylers del mundo, Chuty de España.



Sin embargo, aunque en todo momento, el joven caleño demostró su talento y versatilidad y estilo único, el español también se mantuvo firme, por lo que se llevó el tan anhelado título.

Alan Cortés, un joven caleño de 17 años, conocido en el mundo del freestyle como ‘Fat N’, brindó un espectáculo de talla mundial, a todos los asistentes al evento en el Movistar Arena, según relata Infobae.



“Siento que, con dar todo el esfuerzo, no solo me cumplí a mí mismo, a todos los que esperaban algo de mí y a los que no, porque ustedes vieron que la llegada no fue con flores, pero la salida no fue con abucheos. Estoy muy contento (...) le cumplí a mi gente y nos vemos en España, primera vez que viajo de Colombia pa’ otro lado”, dijo ‘Fat N’ en la rueda de prensa del evento.

Facebook Twitter Linkedin

El joven caleño tiene 17 años de edad. Foto: Imagen tomada de la página web Red Bull Batalla

Lea también: Carlos Vives sorprendió a pasajeros de un avión: hizo un show a 30 mil pies de altura

“En todos los aspectos, estoy muy feliz y, al fin y al cabo, la verdad es que no tengo ninguna presión encima. Por el contrario, tengo alegría, y eso es lo que me motiva la mayoría de las veces, porque entre más feliz estoy, mejor rapeo. Puede que haga un papel muy bueno”, dijo ‘Fat N’ para Red Bull Batalla.

Más noticias en EL TIEMPO