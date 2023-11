Arcángel llega a Bogotá como jurado de Red Bull Batalla, la gran contienda de freestyle

Los fanáticos del ‘freestyle’ se preparan para la final del evento más grande de batallas de MC de habla hispana, que llegará este sábado dos de diciembre al Movistar Arena en Bogotá, y, para sorpresa y descontento de muchos, Arcángel participará como uno de los cinco jurados que definirán quién se lleva el título internacional del mejor ‘freestyler’.



Desde el pasado julio, Red Bull anunció que Bogotá sería la sede de la de la mayor competencia de rap improvisado en español, Red Bull Batalla 2023, ante un público amante de este género que demostró su emoción al agotar la boletería del evento y presenciar todo el talento de los mejores MC del mundo entero.

Arcangel será jurado de la Red Bull Batalla 2023

Arcángel es uno de los mayores representantes del género urbano. Cuenta con más de 15 años de carrera en la industria musical y es considerado el pionero del ‘Latin Trap’. El artista ganador de varios platinos y Latin Grammy regresará a Bogotá, esta vez para ser jurado de la Red Bull Batalla 2023, buscando encontrar el mejor rapero improvisado de habla hispana.



Tal como lo informa un artículo de ‘Mundo Freestyle’, el artista participará de jurado junto a Dtoke, ‘freestyler’ argentino dos veces campeón nacional de Red Bull Batalla y una vez campeón internacional de la misma; Basek, uno de los mayores representantes del género en Chile y doble ganador del evento en años anteriores; Skone, malagueño que está en la sala VIP por ser uno de los más importantes de toda la historia de las batallas, y Joro, jurado de La Freestyle Master Series en Lima, Perú.



La participación de Arcángel en el evento auspiciado por Red Bull rectifica el compromiso del artista por apoyar e impulsar las carreras de nuevas generaciones de artistas del género urbano, quien en varias ocasiones se ha referido a ello como una prioridad. Un ejemplo de esto es la asociación que formó con Presidente estudios, plataforma dominicana que busca empoderar talentos juveniles.

No obstante, la participación del artista ha generado controversia entre los fanáticos del ‘freestyle’, al no ser una figura exponente de la disciplina.



“¿Qué? ¿Por qué Arcangel? ¿Qué tiene que ver él ahí?”, “Todo el respeto al maestro Arcángel pero, ¿él qué tiene que ver con las batallas? Red bull siempre remando para el otro lado”, “De tantos buenos artistas de rap y/o hip hop, llevan a uno de reguetón y/o trap”, “No entiendo ni siquiera la ética de esos ‘artistas’ que aceptan participar en una posición para la cual no están preparados”, fueron algunos de los comentarios del anuncio oficial publicado por Red Bull.

¿Quienes participarán en la final de la batalla de ‘freestyle’ más importante del género?

La final de esta nueva entrega de la contienda de rap improvisado se impone como una de las más competidas en los los últimos años, según informa la plataforma oficial de la Red Bull Batalla, en la que grandes representantes del género como Aczino, Mecha y Gazir se enfrentarán por el cinturón que los corona como los campeones de la temporada.



A ellos se suma Fat N, uno de los nuevos talentos que más causaron sorpresa en la final de la Red Bull Batalla Colombia al derrotar exponentes del género en el territorio como el bicampeón nacional colombiano Valles T, Mega y Urko.



Además, también contará con la participación de Yoiker Spektro, Nitro, Jota, Abel, Jesse Pungaz, SNK, Éxodo Lirical, Oner, Diego Flores, Reverse y el español Chuty, quien llega con la meta de conseguir el cinturón de la única competencia de ‘freestyle’ que aún le falta por conquistar.

La Red Bull Batalla contará con la asistencia de más de 12 mil espectadores, fanáticos que anhelan ovacionar a los 16 MC exponentes del arte, quienes aumentan con su gran talento las expectativas de emblemáticos enfrentamientos. Las puertas del Movistar Arena se abrirán a las 4 de la tarde sin tener una hora exacta de cierre.



Quienes deseen ver el evento pueden hacerlo por medio de las plataformas oficiales de la competencia, como lo son Red Bull Tv o Youtube, o por el seguimiento en redes sociales que se dará de los distintos enfrentamientos.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO