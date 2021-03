¿Milagros? Diez casos inexplicables que le han dado la vuelta al mundo

En el mundo se han presentado casos insólitos de personas que se curan de una terrible enfermedad o sobreviven a un atroz accidente de forma no del todo comprensible para la razón humana.

Según la Real Academia Española, un milagro es un "hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino".



Conozca algunos de los casos más conocidos que se podrían catalogar como ‘milagros’.



Muchos de ellos se relacionan con un supuesto poder sobrenatural, mientras que otros simplemente no tienen una explicación médica aparente.



Tenía una llave en su cerebro

El caso de Nicholas Holderman, un niño estadounidense, de 20 meses, que se recuperó por completo luego de tener las llaves de un carro en su cerebro, le dio la vuelta al mundo.



Ocurrió en 2008. Según informó el medio ‘Daily Mail’ en su momento, Nicholas estaba jugando con sus hermanos cuando se tropezó y cayó sobre las llaves del vehículo de sus padres. El objeto atravesó el párpado y penetró profundamente en su cerebro, como revelaron los rayos X.

Tras un accidente automovilístico, Nicholas Holderman cayó sobre un manojo de llaves. Una de ellas se le incrustó en el ojo. pic.twitter.com/anlc0PytWR — Medical Center (@MedicalCenterMx) May 23, 2017

Su madre llamó al 911 de inmediato.



Un helicóptero llevó al pequeño a una unidad médica, en donde pasó seis días hospitalizado. Los médicos lograron sacar las llaves del cerebro sin ningún daño y, 15 minutos después, quedaron maravillados al notar que la vista de Nicholas seguía intacta.



Sus padres concedieron una entrevista días después y aseguraron que su hijo estaba completamente sano y con una visión perfecta.



"Quince minutos después para que otro [médico] dijera que no pasaba nada, sabíamos que era un milagro del Señor", aseguró el padre.

La extraña enfermedad de Anna Beam

En la película ‘Milagros del Cielo’, estrenada en 2016, se cuenta la historia real de Anna Beam, una niña, de 10 años, que sufría de una extraña enfermedad que no tenía cura.



Todo comenzó cuando Anna empezó a sentir fuertes dolores abdominales y vómito, por lo que su familia decidió llevarla al hospital. Después de una cirugía de emergencia, la niña quedó con un trastorno de seudoobstrucción que le impedía comer. Ningún doctor podía dar una cura a su enfermedad.



Un día, Anna y su hermana treparon hasta la cima de un árbol de más de nueve metros de altura. La pequeña Anna cayó del árbol y se dio un fuerte golpe en la cabeza que pudo ser letal. Pero después de la caída, experimentó un ‘milagro’: se curó de su enfermedad abdominal.



“Los doctores dijeron que Jesús estuvo con mi hija en el árbol, porque no conocían a nadie que haya caído de 9 metros de altura, y no tenga parálisis o huesos rotos”, compartió Chris, la madre de Anna, en el libro ‘Miracles from Heaven’, que relata la historia.

Milagros del Cielo - Tráiler A - (Subtitulado Español) Tráiler de la película 'Milagros del Cielo'. Tráiler de la película 'Milagros del Cielo'.

Dio a luz sin tener útero

La probabilidad de supervivencia del bebé era de una en millones. Foto: iStock

En los años 80, el caso de Margaret Martin asombró al mundo, pues, contra todo pronóstico (no tenía útero) logró dar a luz.



Sus doctores afirmaron que le habían realizado una histerectomía total meses antes.



La mujer neozelandesa, de treinta años, consultó a sus médicos afirmando que se sentía embarazada, pero no le creyeron. Luego de algunos exámenes se pudo comprobar que una pequeña masa crecía en su abdomen y se registraban latidos de un diminuto corazón.



Eso sí: según el equipo médico, uno de los óvulos de Martin fue fecundado poco antes de la operación. El óvulo descendió de las trompas de Falopio y quedó adherido a su intestino.



El diario español ‘El País’, que contó la historia en su momento, aseguró que las probabilidades de supervivencia y nacimiento normal eran de una entre millones.

El 'viaje al cielo' de Colton

El libro ‘El cielo es real’, publicado en 2010, cuenta la insólita historia de Colton Burpo, un joven que, en 2003, cuando tenía apenas cuatro años, enfermó de peritonitis y su vida corrió peligro.



Mientras lo operaban de emergencia, Colton afirmó que vio cómo su alma se desprendía de su cuerpo y 'conoció' el cielo.



Por varios años, el joven fue contándole a sus padres lo que presenció. Ellos en un principio se mostraban un poco escépticos. Luego de que Colton revelara que sabía detalles que su familia nunca le había manifestado, como un aborto espontáneo de su madre, decidieron compartirle al mundo su testimonio.



Sus vivencias también inspiraron una película llamada ‘El cielo sí existe’, que se estrenó en 2014 y se convirtió en la quinta película más taquillera de Estados Unidos que trata un tema cristiano.



Colton en la actualidad tiene 21 años y sigue transmitiendo su mensaje de fe a sus seguidores.

Sobrevivió luego de dos días ‘congelada’

Su cuerpo estuvo a solo 93 grados Fahrenheit durante dos días. Foto: iStock

En 2010, el cuerpo de Amy Moore, una mujer de Carolina del Norte (Estados Unidos), fue congelado tras sufrir una ‘muerte cardíaca repentina’.



Amy no tuvo pulso durante 20 minutos.



El canal ‘ABC News’ narró que la mujer, de 38 años, se desplomó cuando estaba en su trabajo y fue trasladada a un hospital local en una carrera contrarreloj.



"Cuando la vi a ella y a su familia pensé que su probabilidad de sobrevivir era menos del 50 por ciento", dijo el médico Joe Rossi, cardiólogo de la Universidad de Carolina del Norte.



Los médicos sometieron a Amy a un procedimiento que se llama hipotermia terapéutica: fue envuelta en una manta helada que bajó su temperatura a solo 93 grados Fahrenheit (la temperatura normal del cuerpo es de 98.6 grados), evitando el daño cerebral que se produce cuando el corazón deja de suministrar sangre temporalmente al cerebro.



Luego de dos días, Amy sobrevivió, a pesar de sufrir cierta pérdida de memoria.



"Un verdadero milagro", dijo la doctora Lisa Rose-Jones, cardióloga de la UNC que trató a Moore. "Es madre, hija, esposa, una amiga. Cuando pienso en lo que pasó, es realmente asombroso".

Juan José Barragán, el joven por el que intercedió 'San Juan Diego'

En los años 90, un joven méxicano llamado Juan José Barragán se arrojó de un apartamento a diez metros de altura, y sobrevivió después de que lo habían desahuciado. Según la madre de Barragán, el responsable del ‘milagro’ fue el santo Juan Diego, santificado por el papa en México, en 2002.



El diario méxicano ‘El Universal’ contó que Esperanza Silva, madre de Barragán, ‘reto’ a Juan Diego, el primer santo indígena de América, a que sanara a su hijo, después de que los especialistas lo desahuciaron por una severa fractura en la base del cráneo.



A los pocos días, el joven salió caminando por su propia cuenta. En 2001, Barragán habló con ‘El Universal’ y dijo: “no tengo ninguna molestia, de ninguna manera, vivo con una salud increíble”.

La paciente del médico Alan Irvine

La mujer de 74 años sufría un grave cáncer de piel (Imagen de referencia). Foto: iStock

En 2015, la ‘BBC’ dio a conocer la historia de una paciente, de 74 años, quien sufría un agresivo cáncer de piel y, después de 20 semanas evaluando sus escasas opciones, se curó por completo.



Cuando llegó al hospital, la pierna de la mujer estaba llena de erupciones de color morado y rojo. Los médicos le dijeron que ni las radioterapias ni la extracción de los tumores serían efectivas.



La única opción era la amputación.



Unos meses después, los exámenes confirmaron que ya no había rastro de su enfermedad. "Todo el mundo estaba emocionado y un poco desconcertado", explicó Alan Irvine, quien seguía de cerca su caso.



La paciente creyó que fue una intervención de Dios, pues había besado una figura religiosa justo antes de empezar a curarse. Sin embargo, Ervin afirmó que "este caso muestra que es posible que el cuerpo elimine el cáncer, aunque es muy poco frecuente”.

Luego de un disparo, le dijeron a Natalia que jamás volvería a caminar

Según su familia, la Madre Paula es la responsable del 'milagro'. Imagen de referencia. Foto: iStock

En 1993, una bala impactó el cuerpo de Natalia García Mora, una niña, de 8 años, que vivía en Medellín. El proyectil dañó el pulmón izquierdo, la médula espinal y la columna vertebral.



El fatídico diagnóstico: la pequeña nunca volvería a caminar.



Luego de 20 días de intervenciones quirúrgicas, Natalia volvió a casa en silla de ruedas. Unos días después, las Madres de Blanquizal propusieron hacer una novena a la Madre Paula por la salud de la niña. Antes de terminarla, Natalia empezó a caminar.



Los médicos y enfermeras que la atendieron quedaron estupefactos al verla andar en su primera sesión de fisioterapias.



Le daban tres días de vida, que se convirtieron en 19 años

Jan Grzebski, en 2007, cuando contó su historia al mundo. Foto: EFE

Jan Grzebski fue un trabajador de ferrocarril polaco que quedó en coma, en 1988, tras sufrir graves heridas en su cabeza cuando intentaba conectar dos vagones de tren.



Según el diario español ‘El País’, un vagón de tren le dio un golpe que le destrozó la mandíbula y le dejó inservible el ojo izquierdo.



Tras pasar un mes en el hospital, los médicos lo enviaron a casa, no sin antes pronosticarle apenas tres días de vida. Estos, finalmente, se convirtieron en 19 años.



Grzebski duró en coma cuatro años y, 15 años después, en 2007, logró recuperar el habla, momento cuando decidió contar su historia al mundo.



Este hombre afirmó que su recuperación fue gracias a su esposa Gertruda, ya que, durante casi dos décadas, ella se ocupó de cuidarlo en todo momento.

Se tragó unas tijeras y salió ileso

En 2010, un niño, de 12 años, llamado Curtis Francis, quien sufría dificultades de aprendizaje, se salvó de tener consecuencias graves tras ingerir unas tijeras.



Su madre se alertó de la situación al ver que su hijo estaba tosiendo sangre. ”Pensé que se había tragado la tapa de un bolígrafo, pero supe que algo andaba mal cuando comenzó a toser sangre y a hacer ruidos de pánico”, dijo la mujer al diario ‘Daily Mail’.



En el hospital, los médicos le quitaron las tijeras bajo anestesia general, y luego dijeron que tenía mucha suerte de no sufrir lesiones graves o daños permanentes.

