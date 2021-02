Recuerde la histórica presentación de Michael Jackson en el Super Bowl

Tradicionalmente, el show de medio tiempo del Super Bowl era un espacio en el que se presentaban bandas marciales universitarias o de los colegios estadounidenses. Sin embargo, eso cambió en 1986 con la presentación del grupo musical Up with people, el cual redefinió la importancia mediática de este evento, que dura aproximadamente 12 minutos.



Desde ese año, artistas de diferentes géneros musicales se han presentado en el show, pero uno de los más recordados fue el que realizó Michael Jackson en 1993 durante el entretiempo del Super Bowl XXVII (27). El partido se disputó en el mítico estadio Rose Bowl, de Pasadena (California), entre Dallas Cowboys y Buffalo Bills, pero la atención se la llevó el ‘Rey del pop’.

El show

Con canciones como ‘Jam’, ‘Billie Jean’, ‘Black or white' y 'We are the world’, Jackson cautivó a los más de 90.000 asistentes y a los 100 millones de televidentes que siguieron el juego y su presentación.



El momento más emotivo llegó cuando 3.500 niños acompañaron al cantante mientras él les dedicaba unas palabras y cerraba su presentación cantando ‘Heal the world’.

En total, el espectáculo duró 12:30 minutos, tiempo suficiente para dejar el listón en los más alto de la historia de este evento deportivo.

https://www.youtube.com/watch?v=-VhFiSHeBn4 Presentación completa de Michael Jackson en 1993 durante el entretiempo del Super Bowl.

La presentación del 2021

Para este año, 25.000 espectadores en el estadio fueron testigos del acto musical, que estuvo a cargo de The Weeknd. Esto, debido a la difícil situación de sanidad que atraviesa Estados Unidos por la pandemia de covid-19.



La presentación del cantante canadiense, de 30 años, estuvo marcada por una ‘setlist’ de canciones bastante conocidas como: ‘Can’t feel my face’, ‘Starboy’, ‘Save your tears’ y ‘Blinding ligths’.



En el show también actuó un grupo de bailarines, pero algunos se quedaron esperando la presencia de otros artistas, como Rosalía, de quien se dijo que estaría.

The Weeknd Super Bowl Esta fue la presentación del artista canadiense, The Weeknd, en el Super Bowl de este año.

Otros cantantes y agrupaciones que se han presentado en el show de mediotiempo, durante su historia, son: Diana Ross, Stevie Wonder, U2, Paul McCartney, Rolling Stones, Prince, Beyoncé, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5 y, recientemente, Shakira.

