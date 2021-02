Recuerde a los ganadores de todas las ediciones del Desafío

El ‘Desafío’, un clásico programa de ‘Caracol Televisión’ lleva 16 ediciones retando a sus participantes.



Ninguna versión ha sido igual a la anterior. Cada año ha ido presentando pruebas más complejas y condiciones más extremas, en las que solo el más resistente puede llevarse una millonaria suma de dinero.

(Lea también: ¿Qué pasó con los concursantes de la primera 'Expedición Robinson'?).

El único año que el reality no se emitió fue el 2020, debido a la contingencia del covid-19. Sin embargo, la edición número 17, llamada ‘Desafío: the Box’ y grabada en Colombia (aún no se conoce el lugar exacto), llegará este 2021.



El concurso, inspirado en el antiguo programa ‘Expedición Robinson’, del mismo canal, ha tenido múltiples ganadores que, gracias a su valentía y tenacidad, se han llevado el merecido premio.



Podrá recordar a los 16 ganadores a continuación:

‘Desafío 2004: La aventura’

La primera edición reunió tres grupos: Celebridades (famosos de la farándula colombiana), Sobrevivientes (exparticipantes de la Expedición Robinson) y Retadores (personas elegidas por casting).



La ganadora fue la antioqueña Paula Andrea Betancourt, exreina y modelo colombiana que hacía parte del equipo de las Celebridades.



En 2015 volvió al reality en la edición llamada ‘Desafío: India, la reencarnación’, y quedó en el quinto lugar.



Actualmente tiene una tienda de lencería y ropa interior y se dedica a su familia.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2005: Cabo Tiburón, Chocó, Colombia’

Como su nombre lo dice, fue grabada en las playas del Chocó, departamento del Pacífico colombiano. Contaba con los mismos equipos de la anterior edición: Celebridades, Sobrevivientes y Retadores.



La ganadora fue la actriz y modelo paisa Tatiana De los Ríos, también del equipo de las Celebridades.



Ríos ha trabajado en novelas como ‘Bazurto’ o ‘La Piloto’. Actualmente tiene 42 años y está enfocada en el modelaje.



Fue considerada la mujer más deseada del país por la revista ‘Aló’ en 1999. Hoy, 20 años después, sus fanáticos la siguen admirando por su belleza.

(Le puede interesar: Muere la joven hija de exparticipante del Desafío 2018).

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2006: La guerra de los Estratos’

Esta edición tuvo un cambio drástico de temática. Ahora, los 3 equipos se dividían según el estrato socioeconómico de los participantes: Privilegiados, Rebuscadores y Llevados.



El ganador fue el barranquillero Alfredo Valera, del equipo de los Privilegiados.



Allí conoció a su esposa, la presentadora Rochi Stevenson, quien hacía informes del programa para ‘Noticias Caracol’ y ‘Día a Día’.



Lleva varios años enfocado en la política. Fue concejal de Barranquilla entre 2012 y 2015. Al terminar su período, fue candidato a la Gobernación del Atlántico, perdiendo por menos del 1 por ciento de los votos.



Según el medio ‘El Nuevo Siglo’, en los últimos años creó la estrategia ‘Hablemos Atlántico’ para ayudar a las comunidades del departamento.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2007: La guerra de las generaciones’

La cuarta edición se llevó a cabo en Panamá y se enfocó en las edades de los participantes.



Se dividieron en los siguientes equipos: Pelados (18-25 años), Cuchachos (26-37 años) y Catanos (38-49 años).



La ganadora fue la zoóloga Isabel Solís, del equipo de los Pelados.



Ganó un total de 300 millones de pesos que, según una entrevista que ‘Caracol Radio’ le realizó en 2011, invirtió en un apartamento y en sus estudios en Zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2008: La lucha de las regiones’

Esta edición fue la primera que dividió a los equipos por regiones.



Los conjuntos fueron: Cachacos, Costeños, Paisas, Santandereanos y Vallecaucanos. A medida que avanzaba la competencia los equipos se iban fusionando.



El ganador fue el modelo Juan Pablo Londoño, del equipo de los Paisas.



En 2014, Londoño contó en el programa ‘Hombres de Éxito’ de ‘Life Design TV’ que después del reality incursionó en el modelaje. Actualmente también es dueño de una agencia de seguros.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2009: La lucha de las regiones, la revancha’

La sexta edición fue muy parecida a la anterior. También se dividieron los mismos equipos según la región de los participantes, agregando uno de colombianos residentes en el exterior: Emigrantes, Cachacos, Costeños, Paisas, Santandereanos y Vallecaucanos.



El ganador fue Didier Castañeda, quien era miembro del equipo de los Emigrantes y residía en Milán, Italia.



(También puede leer: ¿Sueña con vivir en el extranjero? En Italia venden casas a 1 euro).



En el 2019, el medio ‘El País’ de Cali descubrió a Castañeda en una finca del área rural de la ciudad.



Aunque ahora es un campesino, ha ayudado a desarrollar pruebas acuáticas y de equilibrio de otras ediciones del ‘Desafío’ y de ‘4 Elementos' (programa de RCN). También diseñó y opera el sistema de transporte aéreo ‘Taravita’, antecesor del MíoCable, en Cali.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2010: La lucha de las regiones, el brazalete dorado’

Por tercera vez, esta edición tenía los mismos 6 equipos basados en las regiones. Exactamente iguales que los del 2009. La diferencia en esta ocasión es que solo habían dos equipos finalistas, luego de que los otros cuatro se fusionaran.



El ganador fue el indígena motilón Éider Guerrero, del equipo de los Santandereanos.



En una entrevista para EL TIEMPO, contó que se había criado en la tribu de los motilones en medio de la selva y a los 18 años se había trasladado a Cúcuta, donde aprendió a hablar español.



Además, en 2018, fue entrevistado por ‘Noticias Caracol’ y habló sobre su disco llamado ‘El Paso del Nativo’ y de su sueño de trabajar en el cine.

exparticipante del desafío EL PASO DEL NATIVO La canción representa la raíces indígenas de Guerrero. La canción representa las raíces indígenas de Guerrero.

‘Desafío 2011: La lucha de las regiones, la piedra sagrada’

La octava edición también se dividió en regiones. Pero, esta vez se cambió el equipo de Emigrantes por Retadores (personas de otras regiones de Colombia).



La final también cambió, pues fue por voto popular. El ganador fue el artesano putumayense Mauricio Morales, del equipo de los Retadores, con el 51 por ciento de los votos.



En un trabajo para la academia de artes La 432Hz, Morales habló en el 2019 sobre su trabajo en bisutería y madera, contó que ha llegado a hacer figuras de exposición.

(También lea: Una colección artesanal para contar el Carnaval).

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2012: El fin del mundo’

Esta edición seguía con la temática de regiones. Solo que en esta oportunidad se cambió el nombre del equipo de los Paisas por los Antioqueños. Además, se agregó un nuevo equipo llamado los Cafeteros (provenientes del Eje Cafetero).



La ganadora de 600 millones de pesos fue la cachaca Jenny Leidy Moreno, más conocida en el reality como ‘Perla’.



El día de la ceremonia de la final de la competencia, su novio le pidió matrimonio después de 15 años juntos.



Al año siguiente, en el 2013, le contó a ‘Noticias Caracol’ que su boda había sido en mayo de ese año. Su luna de miel fue en un crucero por el Caribe.

‘Perla’ compitiendo para el equipo de los Cachacos. Foto: Twitter: @AmigosDesafio

‘Desafío 2013: África, el origen’

Para los 10 años del reality, el programa regresó un poco a su formato original.



Al igual que en las primeras ediciones, fueron 3 equipos: Celebridades, Sobrevivientes (exparticipantes de otras ediciones) y Retadores (personas del común elegidas por casting).



La ganadora fue la instructora de buceo e historiadora Carolina Jaramillo, miembro del equipo Sobrevivientes y exparticipante del ‘Desafío 2010’.



En el 2014 habló para el canal de Youtube ‘Masbono’. Dijo que el dinero ganado lo había invertido en bienes raíces, regalos a su familia, un carro y un viaje. También dijo que estaba cursando una maestría y haciendo deporte.

(Siga leyendo: Estos son los destinos más buscados por los colombianos en vacaciones).

Jaramillo también es rugbista subacuática. Foto: Twitter: @CaroDesafio

‘Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches’

Para esta edición llevada a cabo en Marruecos se tuvieron los mismos equipos: Celebridades, Sobrevivientes y Retadores.



La final también fue por voto popular y el ganador de los 600 millones de pesos fue el comunicador Wilder Zapata, miembro del equipo Retadores.



En la actualidad vive en Medellín, está casado y cuenta con una cadena de gimnasios llamada Action Fitness, al lado del también exparticipante Alejandro Herrera.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2015: India, la reencarnación’

En esta edición hubo un cambio innovador en la distribución de equipos.



Esta vez se inspiraron en animales. En la primera fase estaban Tigres, Elefantes y Cocodrilos. En la segunda fase estaban Águilas y Cobras. Finalmente, el equipo de la fusión se llamaba Ratas.



La ganadora fue la pereirana Vanessa Posada del equipo de los Tigres quien, además, fue exparticipante de la edición del 2012 del equipo Cafeteros.



Actualmente está casada y es graduada en Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2016: Súper Humanos, Súper Regiones’

Para la edición número 13, los equipos volvieron a ser por regiones: Costeños, Santandereanos, Cafeteros, Antioqueños, Vallecaucanos y Cachacos.



Se le agregó intensidad a las pruebas porque los participantes, en su mayoría, eran deportistas de alto rendimiento.



El ganador fue el costeño Ángel Jesús Arregoces quien, según ‘Noticias Caracol’, trabajaba como soldador y operador de máquinas pesadas.



Le dijo al mismo medio que con el dinero del premio logró emprender varios negocios, ayudar a su mamá y disfrutar de un año sabático. Actualmente estudia derecho y vive en Bogotá con su novia Hanny Mendoza, exparticipante de la misma edición del reality.

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana’

En esta ocasión los equipos siguieron con la temática de regiones. La única diferencia fue que se creó un séptimo equipo con participantes que iban siendo eliminados llamado ‘Los Desterrados’.



El ganador fue el ‘influencer’ y modelo antioqueño Mateo Carvajal, quien sostuvo una relación amorosa con la presentadora del concurso Melina Ramírez hasta 2019. La pareja tuvo un hijo llamado Salvador.



Carvajal tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la cual comparte contenido acerca de su convivencia junto a su hijo, su estilo de vida saludable y sus gustos personales. Además, es embajador de la marca deportiva Under Armour.

(También lea: Melina Ramírez y Mateo Carvajal confirman su separación).

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

‘Desafío 2018: Súper Humanos, 15 Años’

Para el aniversario de 15 años del programa, hubo 7 equipos: Costeños, Santandereanos, Cafeteros, Antioqueños, Vallecaucanos, Cachacos y Super Humanos (exparticipantes de la edición anterior).



También existió un octavo equipo llamado Los Desterrados, que, al igual que en el 2017, se conformaba por participantes eliminados.



El ganador fue Oscar Muñoz, un deportista olímpico de taekwondo.



En el 2020, con 26 años y luego de haber obtenido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012, le dio fin a su carrera deportiva. Según ‘El Heraldo’, ahora se dedicará a enseñar todo lo aprendido en el taekwondo.

Muñoz es el portador de la única medalla olímpica del país en este deporte. Foto: Felipe Trueba. EFE

(Lea: Joven medallista olímpico de Colombia se retira del deporte).

‘Desafío 2019: Súper Regiones’

Para esta edición, que por ahora es la última, se organizaron los clásicos equipos: Costeños, Cafeteros, Antioqueños, Vallecaucanos, Cachacos y Santandereanos.



Adicionalmente, se formaron otros equipos de diferentes regiones: Amazónicos, Llaneros, Tolima Grande y Pastusos.



Esta vez no había un solo ganador, sino que el equipo vencedor se llevaba la suma de 900 millones de pesos. La final se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y el campeón fue el equipo de los Costeños.

El Ganador del Desafío Super Regiones 2019 es el equipo de LOS COSTEÑOS contra todos los pronósticos FELICITACIONES COSTEÑOS¡¡¡¡¡ pic.twitter.com/vvLZJ8eOr9 — Desafío Super Regiones 2019 (@AmigosDesafio) September 24, 2019

(¿Nos ve desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Tendencias EL TIEMPO