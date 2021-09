Los récord Guinness más insólitos de la historia

Algunas personas poseen características físicas únicas e, incluso, sorprendentes.



Varios cuentan que esto les ha traído inseguridades y han llegado a sufrir de matoneo.



Otros decidieron hacer modificaciones en su cuerpo o han sufrido accidentes que les dejaron como secuela algo más que una característica singular. Muchos, de hecho, son reconocidos a nivel mundial gracias a sus particularidades.



(Además: 'Pablo Eskobear', la triste historia del oso que murió por una sobredosis).

Gracias a su físico o a alguna habilidad en específico lograron incluso batir récords mundiales y, de un modo u otro, pasaron a la historia.



Conozca algunos de los récords Guinness más insólitos e increíbles que han sido batidos por personas 'fuera de lo común'.

La boca más grande

Samantha Ramsdell, de 31 años, es oriunda de Connecticut, Estados Unidos.



Hace poco obtuvo el galardón de Guinness por ser la mujer con la boca más grande.



Samantha decidió hacer la solicitud después de que sus seguidores de TikTok la animaran.

La mujer con la boca más grande, Samantha Ramsdell, sostiene una manzana entera. Foto: guinnessworldrecords.es

En los videos de humor que publica en esa red social, ha mostrado cómo es capaz de introducir una hamburguesa entera en su boca, toda una orden de papas fritas de un solo bocado o incluso una manzana completa.



Esta característica la habría llevado a sufrir matoneo cuando era niña.



Según Guinness, la mujer puede extender su boca hasta 6.52 centímetros. Esto se supo después de que un dentista en South Norwalk, Connecticut, la midiera con un calibrador digital.

‘El Rey de Big Mac's’

Donald Gorske, amante de la hamburguesa ‘Big Mac’, ha consumido de forma oficial 32.340 hamburguesas desde 1972.



Gorske logró batir su propio récord: en 1999 ya había obtenido ese título por la mayor cantidad de hamburguesas comidas a lo largo de la vida.

Donald Gorske en un establecimiento de McDonald's. Foto: guinnessworldrecords.es

Para mantener su marca, Donald asegura que come dos hamburguesas 'Big Mac' al día, es decir: 14 a la semana. Una sumatoria particular y arriesgada que sigue añadiéndole números a su propia meta.



Según Guinness, “Don posee un buen nivel de azúcar en la sangre, un colesterol excepcional y además camina seis millas cada día para mantenerse saludable”.



El hombre también asegura que no se come las papas fritas.

(Le puede interesar: Curiosidades de las papas fritas en su día mundial).

‘Los ojos más saltones’

Kim Goodman vive en Turquía y batió el récord a ‘los ojos más saltones’ en 2007.



Después de un fuerte golpe en la cabeza, esta mujer comenzó a padecer una condición médica llamada proptosis, que impulsa sus ojos hacia afuera de las órbitas.

Kim Goodman impulsando sus ojos hacia afuera de las órbitas. Foto: guinnessworldrecords.es

Ahora puede impulsar sus ojos hacia afuera de manera voluntaria.



Lo cierto es que, cuando lo hace, causa todo tipo de reacciones en los demás. Los internautas suelen aplaudirla por este más que inusual don.

La piel que más se estira

En Los Ángeles, Estados Unidos, vive Garry Turner, quien es capaz de estirar su piel hasta 15.8 centímetros. Eso le dió el récord de la piel que más se estira.



Su condición también se debe al Elhers-Danlos, un síndrome que padece. Esto le da la característica de tener una piel exorbitantemente elástica y poder despegarla de la carne.

Garry Turner estirando su piel. Foto: guinnessworldrecords.es

Este trastorno también afecta los tejidos conectivos, ligamentos y órganos internos. La falta de colágeno en su piel también causa esa ‘hipermovilidad’.



Aunque Turner ha aprendido a vivir con esta condición, según Guinness, “en casos más graves, puede provocar el colapso fatal o la rotura de los vasos sanguíneos”.

(También lea: Hombre encontró un pezón en su hamburguesa de McDonalds).

El cuerpo con más modificaciones

En Alemania, Rolf Buchholz obtuvo, en diciembre de 2012, el reconocimiento por el cuerpo con mayor cantidad de modificaciones.



(Le recomendamos: Nuevo récord de decimales para el número Pi: 62,8 billones).



En total tiene 516 modificaciones, las cuales incluyen 481 piercings, dos implantes subdérmicos (los cuernos en su cabeza) y cinco implantes magnéticos en sus manos.

Rolf Buchholz, con sus modificaciones corporales. Foto: guinnessworldrecords.es

En esa cuenta también entran los 158 piercings alrededor de sus labios, 31 en ambas orejas, 25 en las cejas, 7 en los pezones y ombligo y la suma de 278 en la zona de los genitales.



El hombre, que se ha ganado el apodo de 'El Diablo Alemán', también tiene el cuerpo tatuado en casi un 90 por ciento.

(Puede leer: Madre de niña coreana pide que no usen más a su hija como 'sticker').

La pareja de casados más pequeña del mundo

La pareja brasileña conformada por Paulo Gabriel da Silva Barros y Katyucia Lie Hoshino tiene el título a la pareja más baja en estatura.



Se conocieron en 2006 y decidieron casarse en 2016. Pocos meses después obtuvieron el particular reconocimiento.



Paulinho, de 31 años, mide 90.28 centímetros. Katyucia tiene 35 años y mide 91.13 centímetros de alto. La estatura de ambos suma 181.41 centímetros.

Paulo y Katyucia en su boda en 2016. Foto: guinnessworldrecords.es

Se conocieron en 2006, hace 15 años, gracias a la antigua red social llamada Orkut.



Según Guinness, estando casados “llaman más la atención del público que cuando estaban solteros y tienen la fuerza y la confianza para manejar el reconocimiento y el afecto de todas las personas del mundo”.

