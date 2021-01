Con tan solo 21 años murió el ‘niño con más peso del mundo’

En el 2003, el Libro de los Récord Guinness reconoció al ruso Dzhambulat Khatokhov, quien ese entonces tenía 4 años, como el ‘niño con más peso del mundo’.



Durante su niñez y pubertad, sus cifras fueron impresionantes, aunque también alarmantes (por su salud): a los 2 años pesaba 34 kilogramos (kg); a los 7, 101 kg; y a los 13, 180 kg, según medios de Rusia.



¡Es que a los 7 pesaba lo mismo que un elefante bebé!



Con el paso de los años, Khatokhov siguió ganando peso y se convirtió en luchador de sumo profesional.



A esa disciplina deportiva se dedicó hasta el pasado 29 de diciembre del 2020, cuando falleció.



La noticia la hizo pública Betal Gubzhev, jefe de la Federación de Sumo de Kabardino-Balkaria, la región de la que era oriundo el luchador.

“Dzhambulat Khatokhov ha fallecido. Mis condolencias para sus familiares y amigos”, contó Gubzhev en redes sociales, según la agencia de noticias ‘Reuters’.



Medios locales informaron que el joven, quien tenía tan solo 21 años al momento de su deceso, tuvo problemas renales.

Protagonizó un documental

Siendo un pequeño, Khatokhov apareció en el documental ‘El niño más grande del mundo’, aseguró la revista ‘People’.



En esa producción se intentó hacer un llamado a Neyla, la madre de Khatokhov, sobre los riesgos del peso desmedido del niño.



No obstante, la mujer no prestó atención.



“Mi hijo no está enfermo, simplemente es único”, dijo la señora Khatokhov, recordó ‘People’.

