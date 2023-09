Laura Martínez es una actriz, bailarina y presentadora uruguaya. La mujer, de 59 años, es conocida por su amplia trayectoria en la televisión de su país, gracias a su participación en programas como 'Laura contigo' y 'Laura en un maravilloso mundo'.

Estos días han estado cargado de emociones para al comunicadora, quien durante el fin de semana recibió un reconocimiento por sus cuatro décadas en los medios. El homenaje tuvo lugar en el concurrido local Icons, ubicado en Montevideo, y estuvo marcado por momentos de profunda emoción.



Laura Martínez estuvo acompañada por su hijo, Santiago de la Cruz, así como por colegas y excompañeros de su carrera, entre ellos, Daniela Marotta, quien compartió escenario con Laura durante muchos años en 'El show del mediodía'.

El accidente que sufrió la presentadora uruguaya

La reconocida presentadora se encuentra en medio de un inusual episodio de recuperación tras haber sufrido un serio accidente casero el mes pasado. El incidente ocurrió en su propia casa cuando, debido a un apagón, se desplazaba por el pasillo y lamentablemente chocó su rostro contra un radiador de calefacción.



Este impacto provocó serios cortes en su cara, incluido uno que resultó en un desprendimiento parcial de su nariz. Además de estas lesiones faciales, también sufrió heridas en el cuello y un tajo que estuvo a escasos milímetros de su ojo.

“Fue una desgracia con suerte”, expresó la presentadora al diario 'El País' de Uruguay.

Dado que vive sola, tuvo que pedir ayuda a su hermano Rufo Martínez, quien reside en Punta del Este. En tan solo media hora, su hermano llegó a su casa y poco después se unió a la situación su pareja, Leo Nedeff, quien viajó desde Montevideo.



La comunicadora fue atendida por médicos y sometida a cirugías, y rehabilitación antes de regresar a su vida activa.

No solo con eso, el mismo día del accidente de Martínez, su madre, María Luisa Listur, tuvo un incidente en el cine y sufrió una fractura de cadera al caer. Esto requirió una intervención quirúrgica.



Ambas, madre e hija, quedaron internadas en el mismo piso de una mutualista en Montevideo. Durante el homenaje del fin de semana pasado, su madre también estuvo presente, utilizando un bastón como apoyo.

Tras lo sucedido, y una recuperación satisfactoria, la mujer disfrutó de su homenaje, en el que se destacó su trabajo social en pro y apoyo de diversas fundaciones benéficas. El evento incluyó actuaciones de artistas como Diego Coronel, el primer ganador de Got Talent Uruguay, y Cinzia Zabala, finalista de La Voz.



“En el canal me cuidaron 100 por ciento y mis amigos también. No lo quería decir porque sentía que era peor. Quería estar tranquila y tomarme el tiempo necesario para recuperarme”, expresó la presentadora.

