Epk no se va de Colombia, tras acuerdo con la SIC: esto se sabe

Hace algunos días se conoció que una de las marcas de ropa para niños que más gusta por su variedad y precios se iría del país.



Se trata de la marca 'Epeka -Epk'-, cuyas tiendas se encontraban en centros comerciales de Bogotá como Gran Estación, Mall Plaza, El Retiro, ciudades como Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, entre otras.



Pues la marca venezolana, pudo llegar a un acuerdo con la Superintendencia de industria y comercio y su dueño contó qué fue lo que ocurrió.

El empresario Samuel Tcherassi contó, hace algunos días a Semana, que la SIC archivó el caso, lo que hizo que se levantaran las restricciones de funcionamiento de la marca en Colombia, por la disputa legal que sostenía con el fondo de inversión Bridgewood, que alegaba la indebida utilización del nombre.



Con esta medida, se le permite a la marca reabrir sus tiendas, restablecer su capacidad operativa y continuar con su plan de expansión en el país.



"Cualquier restricción previa impuesta durante el proceso legal y que evidentemente limitó con una grave afectación las actividades comerciales y financieras de Akmios SAS ha sido eliminada”, afirmó Tcherassi en la entrevista.

No obstante, la SIC aún no comunica oficialmente la decisión de la operación continua de la empresa y esta información se conoce por el representante legal de esta empresa.



Cabe resaltar que el abogado de la compañía, mencionó que la SIC consideró que las acciones legales que estableció Bridgewood Capital, no tenían mérito y que los costos de este proceso legal recaerán en la parte demandante.



La empresa de nombre Akmios SAs de la cual hace parte 'Epeka', había sido informada por la SIC en el mes de agosto, que no podía seguir usando ese nombre y que debía retirarlo de todas las etiquetas del inventario existente, lo que ocasionó el cierre de varias de sus tiendas en el país.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

