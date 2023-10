Reconocida actriz Denise Richards anuncia colaboración erótica con su hija Sami Sheen

Denise Richards, la reconocida actriz de 52 años, anunció una nueva colaboración con su hija Sami Sheen, quien a los 18 años incursionó en OnlyFans.

La exmodelo estadounidense volvió a generar polémica al insinuar una nueva colaboración con su hija en la plataforma, pidiendo la opinión de sus suscriptores que pagan 25 dólares al mes por acceso a su cuenta.



“¿Mi mini yo @samisheen y yo, deberíamos hacer otra colaboración?”, preguntó Richards en una publicación que mostraba a madre e hija en poses sensuales, y que recibió críticas y comentarios controvertidos en las redes sociales,.

“Esto es muy extraño, más allá de las palabras, y una de las cosas más enfermizas que he visto en esta aplicación. ¿Qué quiere decir?”, comentó un usuario. “Mi mini yo tiene matices que no puedo soportar en este contexto. Hazlo mejor, Denise”, escribió otro.

La decisión de Denise Richards de colaborar con su hija

La historia comenzó cuando Sami Sheen, hija de Denise Richards y el actor Charlie Sheen, decidió abrir su propio canal en OnlyFans, en el que los suscriptores pagan una mensualidad para acceder a su contenido exclusivo.

Esta decisión no estuvo exenta de críticas y polémica, y tanto Sami como sus padres se convirtieron en blanco de comentarios maliciosos y juicios de muchas personas.

Charlie Sheen, por su parte, expresó su desaprobación ante la elección de su hija: "Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad", declaró el actor.

En contraste, Richards mostró su apoyo incondicional a su hija a través de las redes sociales: "Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero", escribió la actriz en una publicación de Instagram. Sami también confirmó el apoyo de su madre en una entrevista con 'TMZ': “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”.

Ante la ola de comentarios negativos, Richards publicó un extenso texto en sus plataformas digitales defendiendo su posición y comparando su propia experiencia en la industria del entretenimiento.



La actriz mencionó que no debería juzgar las elecciones de su hija y que ella misma había protagonizado películas como 'Criaturas salvajes' y posado para Playboy en sus comienzos.

"Ser capaz de ignorar toda la negatividad a su edad? A mí lograr eso me tomó muchos años y todavía, a veces, me sigue costando. Estoy asombrada de su habilidad para callar el ruido, porque puede destruirte. Me enteré hace poco de la existencia de OnlyFans y del prejuicio que tiene porque mujeres y hombres de la industria de películas para adultos están ahí. Me imagino que ellos también están en Instagram y Twitter y me pregunto, (...) a lo mejor, debería abrir mi propia cuenta", argumentó en su momento.

La revelación más sorprendente llegó cuando Denise Richards anunció que abriría su propio perfil en OnlyFans en septiembre de 2022. Hace unos meses, señaló que era un movimiento empresarial inteligente y que, a su edad, podría recibir una compensación por mostrar contenido en bikini o lencería.



“Ya están ahí fuera (las imágenes hot) si las buscas en Google y hay otros lucrando con ellas. ¿No es más lógico que sea yo la que reciba una paga por mostrarme en bikini o lencería?”, señaló Denise.

