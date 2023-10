¿Reconciliación a la vista? Juan Duque compartió a Lina Tejeiro en sus historias

El noviazgo de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque fue una de las relaciones que más expectativas causó entre sus seguidores, pues las muestras de cariño y el afecto que se profesaban el uno al otro daban la impresión de que este sería una gran historia de amor. Incluso, algunos pensaron que sería el nuevo comienzo de la actriz para alejarse totalmente de los rezagos que dejó su relación con Andy Rivera.

Sin embargo, esta solo duró seis meses. Debido a sus apretadas agendas y su lugar de residencia, pues Lina vivía en Bogotá y Juan en Medellín, las celebridades no lograron consolidar su noviazgo como esperaban.



Así lo hizo saber el cantante de música urbana durante una entrevista para 'La Red', donde confirmó que la ruptura se dio causa de la distancia. No obstante, el cantante la recuerda con mucho aprecio: “Fueron recuerdos muy bonitos, no hay nada que reprochar, nada que cambiar. Se dio de manera muy natural”.



"Yo tenía ese miedo al principio de ver lo que era en redes y en la vida real, pero cuando ya conocí ese punto frágil, esa vulnerabilidad, fue algo que me gustó mucho (...) qué bonito que uno pueda ir saltando esas etapas y esos procesos. Ojalá esos procesos malucos que uno vive, siempre los logre pasar rápido", reveló el artista para el programa de entretenimiento a principios del año.



Tras su rompimiento en febrero del 2023, al comediante y la artista no se les volvió a ver en redes interactuando entre sí, hasta ahora, que el paisa compartió una sentida publicación de Tejeiro en sus historias de Instagram.

Historia de Juan Duque Foto: Inatagram: @juanduque

El intérprete de 'Chimbita' subió una 'instastory' a su cuenta reposteando el video de su expareja, junto a unos emojis de manos que aplauden, donde esta habla sentidamente sobre la relación que ha tenido con su cuerpo a lo largo de su vida y su carrera como actriz.



Esto suscitó los comentarios de algunos internautas que se atrevieron a rumorar si esto hacía parte de una posible reconciliación entre las celebridades.



"Vieron que Duque compartió el 'reel' de Lina, me encanta"; "Juan y Lina nunca debieron terminar, vuelvan"; "Lina debería seguir hablando con Juan, muy lindo que haya publicado el video"; "Vieron que después de terminar la gente se apoya, sean como Juan", fueron algunos de los comentarios más destacados en la red.



Se desconoce si la actriz se pronunció sobre la acción de su actual exnovio, ya que no se dieron muchos detalles de cómo finalizó su relación amorosa, aunque se cree que fue una decisión mutua.

Lina Tejeiro reveló que se sometió a intervención quirúrgica





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

