Un tatuaje es una forma de modificación corporal, la cual consiste en alterar de manera temporal o permanente el color de la piel, incrustando en esta: dibujos, figuras o textos, mediante la utilización de agujas o utensilios que inyectan tinta de cualquier pigmento existente.



Al hacer esta práctica puede que existan muchas complicaciones, ya que se debe de tener muchos cuidados para que esta modificación se cure a la perfección.

Este problema suelen ocurrir cuando su tatuaje tiene solo tonalidades negras. Foto: iStock

Una de estas complicaciones, tiene relación con la pérdida del color real de dicha alteración, pues por malos cuidados la tinta inyectada puede que tome un pigmento verde o azul, lo cual causa la inconformidad en los que se practiquen este tipo de arte.



Normalmente, este tipo de problemas suelen ocurrir cuando su tatuaje tiene solo tonalidades negras, porque se conoce que los tatuajes antiguos se hacían con tinta china, mezclando los colores negros, verdes y azules oscuros. Con el tiempo el pigmento de la propia tinta se descompone con el pasar de los años y por ello se pierde la apariencia negra que tenía cuando su tatuador de confianza efectuó la práctica.



También, cabe resaltar que el pigmento y la calidad de la tinta es de suma importancia para realizar un tatuaje, puesto que gracias a estos el color del tatuaje se puede mantener con el tiempo solo si su calidad es de las mejores del mercado.

Es por esto que hoy en día en los estudios de tatuajes más reconocidos de todas las ciudades mundiales se usan instrumentos de la mejor calidad posible para evitar grandes problemas como el ya mencionado.

Cómo evitar la decoloración de sus tatuajes



¿Pero cómo puede evitar que su tatuaje cambie a estas tonalidades no deseadas? Hay algunas cosas que se pueden hacer para evitar que aquello suceda de forma si le interesa saber le mostramos a continuación:



Lo que debe hacer es siempre utilizar un protector solar para cuando se exponga al sol. No olvide que La exposición al sol es la causa número uno del cambio de color de un tatuaje, por lo que es muy importante tener a mano una crema solar, la cual lo protege de los rayos ultravioleta a su piel y por supuesto al tatuaje hecho.



También, el lugar del cuerpo donde se hace el tatuaje puede desempeñar un papel importante, ya que ciertas áreas del cuerpo tienen más fricción que otras de forma natural, lo que puede hacer que las células de la piel se desprendan más fácilmente, causando el envejecimiento de estas zonas por lo que se le recomienda saber con exactitud cuáles son para no lamentarse después de lo que se mandó hacer.

Le dejamos algunas recomendaciones más específicas para que su tatuaje permanezca perfecto con el pasar del tiempo.

Adquirir tintas aptas para tatuaje en piel humana, (esto va más relacionado con los artistas que hacen las prácticas). Humecte bien sus tatuajes en el proceso de curación con un ungüento apto para ello, como por ejemplo: la Sábila y Vitamina E de Tinta Selecta. Como última recomendación se le pide entender que los tatuajes están en un órgano que tiene vida propia, los cuales irán modificando su forma con el pasar de los años, por lo que no siempre se verán como cuando se lo hicieron el primer día.

