Los mejores trucos para ahorrar agua cuando utiliza su lavadora: tome nota

Cuando no dispone de mucho abastecimiento de agua o hay algunos cortes para su mantenimiento, algunas tareas del hogar deben regularse para ahorrar este recurso antes de que se termine su reserva.



Según la Fundación Aquae de España, las cinco actividades que tienen un mayor consumo de este líquido vital son la ducha, las descargas del inodoro, el uso del lavamanos, la lavadora y la cocina.

La limpieza de sus prendas puede necesitar de 60 a 100 litros por ciclo y en promedio cada persona utiliza 136 litros por día, por esto es importante que cuide de sus recursos para que no los desperdicie.



Así puede disminuir su consumo de agua en tiempos de sequía



Para evitar que se termine su reserva de agua, se recomienda que utilice su lavadora únicamente cuando esta esté llena de ropa, pues si tiene pocas prendas el gasto del líquido será considerable y necesitará de más energía con cada tanda que lleve a la máquina, de acuerdo con ‘State Water resources control board’.



La ropa oscura no necesita utilizar altas temperaturas, ya que el agua fría mantiene el color de las prendas, lo que es beneficioso para el ahorro de este recurso. Use los programas de lavado inteligente, en caso de que su lavadora no tenga esta opción, puede graduar el uso del líquido y modificar el tiempo.



Utilice un detergente que se disuelva rápidamente y en las cantidades necesarias para que su electrodoméstico no necesite realizar diversos enjuagues al retirar la espuma de su ropa, según ‘Hiraoka’.



Para aquellas prendas que solo tengan una pequeña mancha en su superficie o no estén muy sucias, puede realizar su limpieza de manera manual, puesto que no requiere de mucho esfuerzo para retirar el mugre.



Para hacer ese lavado a mano mucho más fácil, puede diluir dos cucharadas de vinagre o bicarbonato con limón en agua y aplicar esta mezcla directamente sobre la zona, dejando que repose durante un par de horas, para luego continuar con su enjuague normal, de acuerdo con ‘Mejor con salud’.

