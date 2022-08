En la red social Tik Tok se ha hecho viral el video de una pareja en El Salvador que, después de casarse por la iglesia y estar en la fiesta de su boda, decidió ir a comer en un puesto de hamburguesas para seguir celebrando su matrimonio. Dado que no contaban con ningún tipo de transporte, los esposos intentaron tomar un taxi rumbo a su casa, pero ningún conductor quiso llevarlos.

Al ver que se volvía imposible transportarse a su casa, los recién casados optaron por caminar para tomar un autobús. La mujer decidió grabar el momento y publicarlo en su cuenta de TikTok. Mientras esperaban el transporte, se ve a varias personas, quienes también salían de la ceremonia, gritando frases emotivas.



“Luego de ceremonia civil fui con mi esposo a comer en un puesto de hamburguesas”; “la gente en la combi gritando ‘que vivan los recién casados’ a las 2 de la mañana, también era gente fiestera”, aseguró la novia en su cuenta de TikTok.

El vide ya supera las 600.000 reproducciones y cuenta con más de 15.000 ‘likes’ en Tik Tok. Ante esto, los comentarios no se han hecho esperar, pues varios usuarios aseguran que son anécdotas para contar a sus hijos.



"Ponle, pintamos toda la casa"; "¡Anécdotas y experiencias que contar a sus hijos! y de las cuales se reirán si llegan a viejitos juntos"; "Tranquilamente yo, me dan pasaje para ir en moto o tomar taxi y yo espero mi bus"; "No sé, un hombre tacaño con su dinero es tacaño también con su amor", son algunos de los comentarios de los internautas.

@dorodri25 En nuestra defensa, ningún taxi nos quería llevar de vuelta a casa 😭 ♬ sonido original - user3819021066234

