‘Mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca’: sacerdote mexicano

Críticas y fuertes cuestionamientos han caído sobre el sacerdote mexicano Lázaro Hernández debido a una de sus homilías sobre el aborto, la cual se ha hecho viral en redes sociales.



El hecho se presentó este domingo durante una eucaristía en la parroquia La Salle de Monclova, en Coahuila (México), la cual fue transmitida a través de la página de Facebook de la iglesia. Sin embargo, tras la polémica, el video fue borrado.



No obstante, varios internautas han compartido algunas de las frases más polémicas dichas por el sacerdote, tales como ‘la mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca moral, física y psicológicamente ’.



‘El aborto está legalizado y todo el mundo está muy contento: ‘vamos a matar a todos los niños porque nos estorban, porque no se pueden defender’”, decía el religioso refiriéndose al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la semana pasada declaró inconstitucional la penalización del aborto en México.



Dicho fallo invalidó el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila, donde ejerce el sacerdote, que imponía de uno a tres años de cárcel "a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento".



Luego de la polémica, la parroquia de La Salle Monclava hizo una rueda de prensa en la que el religioso se refirió a lo sucedido.



“Yo creo que se malinterpretaron las cosas. Yo estaba predicando sobre la dignidad de la familia, los derechos de la familia. Yo quería despertar consciencias sobre la importancia de la vida y no de la muerte, y salió el ejemplo de por qué matamos a los niños, que no se pueden defender, y dejamos libres a los asesinos, que se pueden defender”, señaló.



Además, Hernández aprovechó para pedir disculpas a todas las personas que se hayan ofendido por sus palabras y destacó el papel de la mujer.



“La mujer tiene una dignidad muy importante dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Yo no voy a ir en contra de la mujer, al contrario, alabo la grandeza de la mujer. Si yo ofendí a alguna persona por mi comentario o por el ejemplo que puse, pido una disculpa, pero no era mi intensión ofender a alguien”, puntualizó.



En México, el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

