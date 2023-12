Recetas de deliciosos platos veganos para compartir en Nochebuena

Puede que para algunas personas que practican el veganismo y el vegetarianismo lo disfruten completamente la temporada navideña, especialmente en fiestas donde no tienen en cuenta este aspecto, pero en casa, usted puede sorprender a sus familiares veganos con estas deliciosas recetas.



El veganismo no tiene porqué ser aburrido y menos en esta época, por lo tanto, no sólo quienes lo practican pueden deleitarse con estos platos en Navidad y Año Nuevo.



Estas recetas, sugeridas por el portal 'Cuerpomente', lo van a sacar de apuros y dejará muy contentos a sus amigos o familiares veganos.

Tempura de verduras

Ingredientes para ocho porciones:



-Un pimiento rojo fresco

- Un pimiento verde italiano

- Un calabacín grande

- Una berenjena grande

- Dos zanahorias

- Un puerro

- Una cebolla dulce grande

- 15 champiñones

- 200 g de harina para tempura

- Media cucharadita de sal

- Aceite de oliva para freír

- Cuatro cucharadas de salsa de soja

- Dos cucharadas de vinagre de arroz

- Una cucharada de semillas de sésamo

- Media taza de agua



(Lea más: Veganismo: las claves de esta filosofía de vida que se celebra el 1 de noviembre)Preparación:

Lave muy bien todas las verduras y a continuación pele la cebolla y la zanahoria. Corte las verduras en tiras finas y los champiñones en cuartos. Caliente abundante aceite de oliva en una cacerola alta. Mezcle la harina para tempura con la sal y añade agua fría, sin dejar de remover, hasta que se forme una mezcla con la consistencia de una nata líquida. Cuando el aceite esté caliente, pase puñados de verduras por la tempura, procurando que se cubran bien, y páselos al aceite. Cuando el rebozado esté dorado, sáquelo todo, pòngalo en un escurridor o cesto de rejilla para que escurra y haga la siguiente tanda. Para la salsa, caliente en un cazo la salsa de soja con el vinagre de arroz, las semillas de sésamo y el agua hasta que empiece a hervir. Retírelo del fuego. Sírvalo caliente o templado con la salsa para remojar.

Pastel de legumbres

Ingredientes para ocho porciones:



- Una y media tazas de quinoa cocida

- Una y media tazas de lentejas cocidas

- Una y media tazas de arroz integral

- 200 g de tofu duro

- Media taza de almendras peladas y tostadas

- Dos cucharadas de almidón de maíz o de tapioca

- Dos cucharadas de salsa de soja (shoyu o tamari)

. Un cuarto de cucharadita de sal

- Media cucharadita de pimentón dulce

- Media cucharadita de salvia

- Media cucharadita de tomillo

- Una pizca de pimienta molida

- Media taza de salsa de tomate



(Le puede interesar: Las dietas vegetariana y vegana se asociarían a niveles más bajos de colesterol)Preparación:

Precaliente el horno a 200 °C con calor arriba y abajo. Machaque las almendras en un mortero. Desmenuce luego el tofu con las manos. Ponga en un bol todos los ingredientes, excepto la salsa de tomate, y mézclelo muy bien. Agregue 100 ml de agua si lo ve muy seco. Unte un molde cuadrado o rectangular, alto, con un poco de aceite de oliva, y coloque toda la masa, procurando compactarla bien. Hornéelo durante 25-30 minutos, hasta que empiece a despegarse un poquito por los bordes. Retírelo del horno, deje que repose unos minutos y desmóldelo en una bandeja. Dele unas pinceladas con la salsa de tomate y reparta unos frutos secos picados por encima.

Entre platos principales y pasabocas puede disfrutar de ingredientes naturales. Foto: iStock

Rollitos de pepino con paté de vegetales

Ingredientes para ocho porciones:



- Dos pepinos holandeses largos

- Cuatro cucharadas de hummus

- Cuatro cucharadas de paté de olivas

- Cuatro cucharadas de guacamole

- Cuatro cucharadas de sobrasada vegana ​Preparación

Lave los pepinos y córtelos en tiras finas largas con ayuda de una mandolina. Extienda una o dos cucharaditas del paté elegido sobre la tira de pepino y enróllelo. Procure que no se salga el relleno por los bordes. Si es necesario, puede mantener la forma de los rollitos atravesándolos con un palillo. Vaya dejando los rollitos hechos en una fuente. Guárdelo en la nevera, tapada, hasta que llegue el momento de servir.

Brownie vegano con almendras

Ingredientes para 12 porciones:



- 100 g de harina de trigo integral

- 50 g de almendras molidas o harina de almendras

-25 g de harina de garbanzos

-25 g de almidón de maíz o de tapioca

-Una y media cucharaditas de levadura de repostería

-100 ml de bebida vegetal de soja o de avena

- 90 g de azúcar moreno

- Cuatro cucharadas de aceite de oliva suave

- Una cucharadita de esencia de vainilla

- Media cucharadita de canela en polvo

- Media cucharadita de esencia de ron

- Una cucharadita de ralladura de naranja

- 120 g de chocolate negro (mínimo, 75% de cacao)

- 100 g de nueces peladas (cortadas o en trozos gruesos)Preparación:

Dore la almendra molida en una sartén a fuego medio-bajo sin dejar de remover. Solo debe coger un poco de color y aroma. Apártela. Precaliente el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Pique el chocolate y derrítalo al baño maría a fuego lento. Mientras, prepare un molde con papel de hornear. En un bol grande mezcle el aceite y la almendra molida. Incorpore el azúcar y siga removiendo. Añada las harinas y la levadura y poco a poco la bebida vegetal. Agregue la vainilla, la canela, la esencia de ron y la ralladura, y siga mezclando para que no queden grumos. Vierta poco a poco el chocolate derretido sin dejar de remover. Añada por último las nueces. Ponga la masa en el molde preparado y hornéelo 35-40 minutos, hasta que crezca un poco y se dore. Deje que se enfríe antes de cortarlo.

Mantecados de arroz y coco a la naranja

Ingredientes para 25 porciones:



-Una taza de harina de arroz

- Un cuarto de taza de almendras molidas

- Tres cucharadas de aceite de coco

- Un cuarto de taza de azúcar

- Una cucharada de ralladura de naranja

- Tres cucharadas de zumo de naranja

- Un cuarto de cucharadita de canela en polvo

- Una cucharadita de almidón de maíz o de tapioca

- Tres cucharadas de semillas de sésamoPreparación

Precaliente el horno a 170 °C. Tamice la harina de arroz y las almendras sobre una bandeja de horno con papel de hornear. Reparta bien y hornee a altura media 6-8 minutos, hasta que se seque y cuartee. Deje enfriar y suba el horno a 180 °C. Derrita el aceite de coco y ponlo en un bol con azúcar. Bátelo con un tenedor o un batidor manual. Añada poco a poco, sin dejar de batir, la harina con las almendras, la canela, el almidón de maíz, la ralladura y el zumo de naranja. Debe obtener una masa manejable. Si es muy quebradiza, añada una pizca de agua. Ponga el sésamo en un plato. Estire la masa con un rodillo, hasta un grosor de 2 cm. Corte los mantecados con un cortapastas, pase la parte de arriba por el sésamo y vaya dejándolos en una bandeja de horno sobre papel de hornear. Puede espolvorear la masa con un poco más de harina de arroz para que le sea más fácil. Hornee los mantecados a 180 °C, a altura media, 16-18 minutos, hasta que se doren ligeramente. Retírelos del horno y deje que se enfríen sobre una rejilla. Guárdelos en un recipiente cerrado.

Delicias sin remordimientos: alfajores veganos

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

