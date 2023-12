Esta es la receta para preparar un auténtico ceviche de camarón colombiano

Usualmente, para los fines de semana se cambian las rutinas de comida para hacer un poco más ameno su descanso, ya sea con algo pequeño como un postre o con un plato fuerte que deje a su familia enamorada de su sazón en la cocina.



Uno de los platos más representativos del país es el ceviche de camarón, que se suele disfrutar en compañía de sus seres queridos o cuando se encuentra en un viaje por la costa colombiana, donde los sabores ácidos y la comida de mar pueden resaltar.

Así puede preparar un auténtico ceviche de camarón colombiano

Según ‘Cookpad’, si desea preparar este platillo desde la comodidad de su casa, necesita los siguientes ingredientes:



Un kilo camarones desvenados y precocidos.



Una cebolla cabezona.



Dos dientes ajo finamente picados.



Dos cucharadas de salsa de soja.



1/2 taza salsa de tomate.



1/2 taza mayonesa.



Sal y pimienta al gusto.



1/4 taza cilantro fresco finamente picado.



Una taza y media de zumo de limón.



Con esta preparación puede deleitar a amigos y familiares. Le enseñamos cómo hacerla. Foto: iStock

Preparación:



Para preparar el ceviche primero debe tomar los camarones y dejar que se descongelen en caso de que estuvieran en su congelador, luego, asegúrese de lavarlos muy bien, como son precocidos no suelen tener la vena en su interior. Sin embargo, es mejor que revise para que no dañe la receta.



De acuerdo con ‘Gastrolab’, los camarones no necesitan realizar su cocción mientras están sumergidos en agua caliente, ya que con el jugo de los limones también se pueden cocinar, esto sucede gracias a la acidez que contiene la fruta, además le aporta sabor a la preparación.



Para esto solo debe sumergir la comida de mar en una taza del jugo cítrico recién exprimido, agregar una pizca de sal, mezclar bien los ingredientes y dejarlo reposar de 15 a 20 minutos. Podrá observar como con el tiempo va cambiando el color de la piel de la proteína.



El paso a seguir es que tome la cebolla cabezona y la pique en cuadros pequeños, seguido a esto, tome los dos dientes de ajos picados y póngalos sobre una sartén con aceite caliente para disminuir un poco la intensidad de su sabor junto a la cebolla.



Cuando estén cristalizados, añada la media taza de limón, la salsa de tomate, la soja, la mayonesa, el cilantro finamente picado, sal y pimienta al gusto. Mezcle bien los ingredientes y déjelos cocinar por 5 minutos, luego añada los camarones y listo, ya puede servirlos mientras los acompaña con arroz o patacones.

Crema de chachafruto, una receta ancestral

