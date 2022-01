Grettell Valdez, la recordada actriz del exitoso programa mexicano ‘Rebelde’, contó en una entrevista que debe someterse a un doloroso procedimiento médico, en el que perderá parte de su dedo para evitar las posibilidades de tener cáncer nuevamente.

Pues la artista, quien interpretó el papel de ‘Renata’, una de las profesoras del ‘Elite Way School’, confesó que hace cuatro años le habían encontrado células cancerígenas en los dedos pulgares.



Por fortuna, en ese momento, debido a que el cáncer fue detectado a tiempo, los especialistas lograron retirar las masas sin mayores complicaciones. Y aunque todo salió bien, la actriz desde entonces asiste con frecuencia al médico para evitar un suceso similar.



Según confesó en una entrevista en el programa de entretenimiento ‘Hoy’, hace poco, un chequeo médico detectó las posibilidades de volver a padecer cáncer.



Por lo tanto, su doctor le dijo que el dedo pulgar debería ser amputado.

‘Desapareció en teoría’: Valdez sobre su estado

Grettell Valdez contó a detalle la complicada situación que pone en peligro su salud.



“Hace poco fui a revisión y me dijeron: ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsiar’”, comentó al recordar su historial clínico.



Después de que detectaron la masa, los médicos procedieron inmediatamente a realizar la operación.



Según parecía, todo iba a ser como la última vez que el tumor “desapareció, en teoría”, cuando lo extirparon y le colocaron unos injertos.

Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido debido a que los médicos encontraron algo más grave en el dedo.



“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, toda lista, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, recordó la actriz.



Según la entrevista, los exámenes, además, diagnosticaron que la masa tiene un virus que puede convertirse en cáncer y, para evitar que se propague por el cuerpo, el dedo afectado debe ser amputado.

“Es un virus, una verruga que tengo por dentro que está expandida y que transmuta en cáncer”, aclaró.



Y, además, confirmó: “Me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”.



Esta es la difícil situación en la que se encuentra la actriz, quien en medio de lágrimas relató su experiencia y afirmó que su enfermedad no es hereditaria, sino que fue generada por una herida que tuvo en el pulgar izquierdo.

