‘Rebelde’ fue una de las series que más marcó a la juventud durante los años 2000. La novela mexicana es una de las producciones más exitosas que se ha transmitido en Latinoamérica durante los últimos 20 años.

La serie, protagonizada por Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez estuvo en transmisión desde el 2004 hasta el 2006.

La producción tuvo casi 450 episodios, y pese a los casi 20 años del lanzamiento de la serie, muchas personas no dudan en volver a verla como si se tratara de la primera vez.

(Además: 'El discreto encanto de la burguesía' cumple medio siglo).

No obstante, un usuario de TikTok registró el momento en que ocurrió un error de producción durante uno de los episodios y que, al parecer, había pasado desapercibido durante todo el tiempo que la serie estuvo al aire, así como desde su estreno hasta nuestros días.

🔙 #ThrowbackRBD RBD en encuentro con fans por eBay en Los Angeles, USA 🇺🇸 16.09.2005 pic.twitter.com/ar8ZojKSto — l i z (@anythrowback) September 18, 2022

En dicha escena se puede ver a ‘Roberta’ teniendo una discusión con los miembros de la ‘logia’ para luego ser defendida por sus compañeros. No obstante, durante un plano general, se puede ver a quien sería uno de los camarógrafos.

(Le puede interesar: Academia del Óscar le rinde homenaje a actriz amerindia que marginó hace 50 años).

El video viene acompañado con el texto: “El día que el camarógrafo de ‘Rebelde’ se quedó sin trabajo”, a modo de chiste por ese detalle.

Opiniones divididas



Pese a lo particular de la escena por la aparición de un camarógrafo, las opiniones al respecto se encontraron divididas, pues hubo internautas que opinaron que sí fue un error de producción, mientras que hubo otros que argumentaron que la cámara hizo parte de la escena.

(Lea también: ‘Leandro Díaz’, un canto al amor y a Matilde Lina).

“Yo no me había dado cuenta”, “Yo hasta el final fue que lo noté porque andaba como loco buscando cuál era el error” y “Estaba tan pequeña, que jamás me di cuenta” son algunos comentarios que dan a entender que se trató de un error de producción y postproducción de Televisa, la empresa que produjo la serie.

No obstante, un usuario argumentó que “La escena verdaderamente se trataba de un show, por eso el camarógrafo en la esquina inferior derecha”, es decir que el miembro de producción si hizo parte de la escena a propósito, pues en ese capítulo se grababa un reality show en la Elite Way School, locación ficticia de la serie.

