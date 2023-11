La reacción del papá de Piqué al ser cuestionado por problemas de su hijo con Hacienda

Han pasado un par de días desde el juicio de Shakira, en el que la cantante se presentó ante la justicia española por evasión de impuestos y fraude a Hacienda. La artista se declaró culpable y pagó una multa de 7,3 millones de euros, además de ser condenada a 3 años de cárcel, veredicto que fue condonado tras cancelar 472.143 dólares.



(Leer más: La pesadilla de Clara Chía: ¿teme que Shakira y Piqué se reconcilien? ).



Sin embargo, Hacienda ahora está abriendo un proceso investigativo en contra de Gerard Piqué por las altas comisiones que Kosmos, la sociedad del empresario, ha estado recibiendo por intermediar en las negociaciones de la Supercopa sin pagar un solo impuesto.

Piqué, quien está de vacaciones con los hijos que tiene en común con la cantante barranquillera, Milán y Sasha, no ha querido dar declaraciones respecto al tema. Sin embargo, ha sido su padre el que ha protagonizado un momento muy incómodo. Joan Piqué Rovira reaccionó muy enojado al ver a varios periodistas en los alrededores de su domicilio preguntado insistentemente por el tema.



"Que no, que no, que no voy a contestarte nada. No he hablado nunca, no voy a hablar más", expresó muy molesto el papá del futbolista cuando salía a pasear con su perro.



(Puede seguir leyendo: Shakira entrega 6 millones de euros reclamados en su segunda causa por fraude fiscal).

¿Por qué están investigando a Kosmos, la empresa de Piqué?

Según el medio español ‘El Mundo’, la Agencia Tributaria está indagando al exfutbolista con el fin de determinar si Arabia Saudí le está pagando honorarios por los servicios de gestión deportiva que ha prestado la empresa de Piqué al país ibérico.



La investigación lleva meses en curso y el organismo estatal ha estado solicitando información clave a la empresa del catalán y a la Real Federación Española de Fútbol sobre los pagos correspondientes al traslado de la Supercopa realizados a Kosmos.

Teniendo en cuenta que el contrato estipulado entre la entidad y el país ibérico es de aproximadamente 4 millones por cada edición que llegue a celebrarse en el país y que la fecha del contrato se extiende hasta el año 2029, las comisiones que requieren una tributación y el correspondiente pago a Hacienda superarían los 840.000 euros por cada evento realizado en el suelo saudí.



(Le puede interesar: Shakira salda cuentas, se va feliz de España, y Gerard Piqué saca provecho ).

Además de la indagación que ahora recae sobre Piqué, la prensa española ha ido informando en las últimas semanas que la expareja de Shakira estaría atravesando serios problemas económicos a raíz de la separación con la cantante, ya que desde que inició su proceso de divorcio el empresario ha perdido varios contratos importantes, como el que tenía estipulado con la Federación Internacional de Tenis.

Más noticias

- La niñera de los hijos de Shakira respondió a lo que todos querían saber sobre Piqué

- Piqué y Shakira, en una nueva tensión: sus hijos serían expulsados del colegio en Miami

- La tajante reacción de Piqué al discurso de Shakira en los Latin Grammy 2023

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO