El matrimonio es uno de los momentos especiales más esperados por algunas personas. La boda es todo un ritual donde no solo los novios participan, sino también familiares y amigos, quienes, acorde a la decoración, asisten para que todo sea un una unidad que refleje el vínculo que va a adquirir la pareja de por vida.



Mheki Sheffield, de 11 años, sabe muy bien que tan importante es este día para su madre y por eso le dejó sus mejores deseos para que pueda tener un día inolvidab antes de salir al altar. Su reacción ha conmovido a millones de personas en las redes sociales, donde ya es viral.

Momento en que el menor vio a su mamá. Foto: TikTok: @ thomasadrianna

“Vaya, te ves genial, cariño”, le dice la mujer a su hijo mientras este ingresa a la habitación. “Te ves increíble. ¿Estás listo para acompañarme al altar?”, concluye.



Acto seguido, el menor se emociona derramando algunas lágrimas que provocaron el mismo efecto sobre su progenitora, quien intenta contenerse para que el maquillaje no pueda dañarse.



“Estoy tan feliz por ti”, señaló el pequeño, emocionando a su madre que le respondió con un beso y un abrazo.



El video ya cuenta con algo más de siete millones de reproducciones en TikTok, 2,4 millones de “Me gusta” y 49 mil comentarios de internautas, quienes se mostraron nostálgicos al ver la reacción de la familia. Algunos dejaron sus opiniones y felicitaron a la novia.



“¿Honestamente? ella estaba confirmando que sus lágrimas eran lágrimas de felicidad. Me encanta esto”, “Casi me pierdo cuando dijo, estoy tan feliz por ti”, “El gesto de un niño que ama con toda sinceridad a su mamá” y “que chico tan dulce que tienes ahí, buen trabajo”, fueron algunas reacciones.



