La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco fue galardonada en el Festival de Cine de Venecia con el premio Horizonte, como mejor actriz, por su interpretación en la película 'El Paraíso'.



En el filme, dirigido por Enrico Maria Artale, la caleña hace el papel de una madre que migra, desde Colombia, a la Roma de los años 40. Una vez allí, la relación de esta mujer con su hijo atraviesa algunos desafíos debido al narcotráfico que rodea su entorno.



La prensa italiana la ha descrito como “de gran amor, simbiótica y opresiva".



Con esta interpretación, Margarita Rosa de Francisco se consagra como la primera colombiana en alzarse con el premio Horizonte a mejor actriz en este importante evento, que premia lo mejor del cine internacional.

¿Cómo fue su reacción al recibir el premio?

Margarita Rosa de Francisco gana premio en Festival de Venecia Foto: Tomada de Twitter - @la_Biennale

Recibir el reconocimiento por su papel de co-protagonista fue toda una sorpresa para la caleña, quien no sabía que estaba nominada, pues pensaba que en el Festival de Cine de Venecia únicamente eran premiadas las películas.



"Ha sido una sorpresa, yo no sé si debería sentir un poco de vergüenza, no sabía que en esta categoría premiaban a los actores, pensé que solo premiaban a las películas”, dijo la actriz a la W Radio.



Además, al momento en el que conoció que era merecedora del Horizonte, la mujer ya no se encontraba en el recinto, pues estaba a punto de abordar un avión en el aeropuerto.



"Estaba a punto de abordar el avión haciendo escala en Londres y antes de montarme al avión me llamaron a decirme que había obtenido el premio; es la hora que no lo creo todavía”, añadió al medio citado.



Tras ir a recoger el galardón la actriz declaró: "Se lo agradezco a mi país, que me lo ha dado todo, profesional y personalmente".



Gracias por tantos mensajes de cariño. pic.twitter.com/TSWmQL2WMR — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 10, 2023

Margarita Rosa se llevó todos los aplausos del público y del jurado cuando fue anunciada como Mejor Actriz en esta sección, que es la segunda más importante del Festival y destaca versiones innovadoras o emergentes en la creación de historias cinematográficas.



La actriz no solo recibió felicitaciones de sus seguidores y colegas, sino que también el presidente Gustavo Petro se refirió a su victoria a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter.



"Felicitaciones, Margarita. Tienes quizás el mayor premio que haya logrado una artista colombiana", escribió.



Cabe destacar que Margarita Rosa de Francisco tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión, recordada por papeles en 'Gallito Ramirez', 'Café' y 'Los pecados de Inés Hinojosa', 'Ilona llega con la lluvia', 'Fidel' y 'Paraíso Travel'. Su más reciente actuación fue en la película 'Vive por mí', del 2016.



Laura Avendaño L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

