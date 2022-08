Con su canción 'Provenza', la cantante colombiana Karol G se anotó uno de los éxitos más grandes de su carrera. La canción, en la cual trabajó con Keityn y Ovy On The Drums, ha conquistado el mercado internacional.



De hecho, la prestigiosa revista Billboard nombró a 'Provenza' como la quinta mejor canción en lo que va de 2022. Ese medio destaca que, con esta canción, la colombiana demuestra que "está en esa etapa de su carrera en la que no puede equivocarse".



Y no es para menos. El éxito consiguió que la artista antioqueña pasara a la historia en los listados de música, pues en mayo pasado se reemplazó a sí misma en la lista Hot Latin Songs de Billboard. 'Provenza' subió al primer lugar y desplazó a 'MAMIII', la colaboración de Karol G con Becky G.



El éxito de la canción es tal, que personalidades de talla mundial han publicado videos bailándola. Así pasó recientemente con la cantante y actriz Selena Gomez.



Karol G publicó en las stories de su cuenta de Instagram un video en el cual aparece Selena Gomez bailando 'Provenza'. "Selena Gomez bailándola", escribió la colombiana, quien también publicó un video de Kard, integrante de la desaparecida agrupación de k-pop BTS, disfrutando de su canción.



Vea el video a continuación.